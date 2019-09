vor 30 Min.

Waldbrandübung: Feuerwehr übt in Dießen mit Helikoptern

Eine Waldbrandübung findet am Samstag in Dießen statt. Mehrere Helikopter sind dabei.

Feuerwehr, Polizei und viele andere Organisationen proben am Samstag in Dießen den Ernstfall. An der Waldbrand-Übung nehmen mehrere Helikopter teil.

Von Dominic Wimmer

Eine groß angelegte Waldbrandübung von Feuerwehr, Polizei und weiteren Einsatzkräften findet am Samstag, 14. September, in Dießen statt. Von 10.30 bis etwa 14 Uhr werden mehrere Helikopter vom Ammersee-Gymnasium aus starten und gemeinsam mit den Brandschützer den Ernstfall üben. Laut Pressemitteilung werden die Hubschrauber ihre Außenlastbehälter im Ammersee mit Wasser füllen und dann in Richtung Romenthal zum Übungsgelände fliegen. Dort wird ein fiktiver Waldbrand vom Luft und vom Boden aus bekämpft.

Unterstützt werden die Einsatzkräfte nicht nur von der Flughelferstaffel der Freiwilligen Feuerwehr München, sondern auch vom Technischen Hilfswerk und der Wasserwacht. Das Gelände rund um das Ammersee-Gymnasium, wo sich Einsatzleitung sowie der Start- und Landepunkt der Helikopter befinden, wird großräumig abgesperrt. Wie die Organisatoren mitteilen, wird die Staatsstraße zwischen Dießen und Riederau immer wieder kurzfristig gesperrt, wenn die Helikopter den Bereich überfliegen.

