00:32 Uhr

Walter Ott hört auf

Für die Gaststätte am Landsberger Sportzentrum wird ein neuer Wirt gesucht.

Neuer Wirt für das Sportzentrum gesucht

Mitte August hat unsere Zeitung über die Schwierigkeiten von Walter Ott, dem Wirt der Gaststätte im Landsberger Sportzentrum, berichtet. Nun hat der 63-Jährige die Reißleine gezogen und die Gaststätte nach 20 Jahren geschlossen. Die Stadt als Eigentümer und die Aktienbrauerei Kaufbeuren als Pächter sind bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.

„Die Brauerei ist in Gesprächen mit Pachtinteressenten“, teilt Simone Sedlmair von der Pressestelle der Stadt mit. Die Stadt habe ein sehr großes Interesse an einer Weiterführung des Betriebs und stehe in Kontakt mit der Brauerei. Dass Walter Ott die Gaststätte nicht mehr weiterführt, sei ein großer Verlust.

Im Gespräch mit unserer Zeitung Mitte August hatte Ott gesagt, dass ihn die Corona-Pandemie extrem getroffen habe. Sämtliche Veranstaltungen im Sportzentrum wie etwa ein Boogie-Woogie-Turnier mit über 600 Teilnehmern, die regelmäßigen Sport- und Kulturveranstaltungen oder Schulabschlussfeiern seien weggebrochen. Zudem gebe es im Sportzentrum kaum Laufkundschaft. Zuletzt hatte Ott die Gaststätte nur noch zu bestimmten Terminen geöffnet.

Im Sportbereich ist das Sportzentrum mittlerweile wieder weitgehend ausgelastet, sagt Simone Sedlmair. Allerdings fänden Veranstaltungen derzeit aufgrund der Beschränkungen der Personenanzahl nur im kleinen Rahmen in Form von kleineren Versammlungen und Informationsveranstaltungen statt.

Die einzige „größere“ Veranstaltung mit einer derzeitig maximal zulässigen Anzahl von 200 Besuchern sei der Auftritt der „Drum Stars“ am Samstag in der Mehrzweckhalle gewesen. Diese Veranstaltung sollte eigentlich bereits im Frühjahr in der Aula der Mittelschule stattfinden. (wu)

Themen folgen