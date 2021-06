ULP: Das Ende einer Ära

Areal der Firma Pöttinger nun in den Händen von Quartierentwickler ehret+klein

Rund 800 Wohnungen, in denen künftig rund 1500 Menschen ein Zuhause finden werden, sollen im neuen Landsberger Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) entstehen. Eine Halle des Landmaschinenherstellers Pöttinger mit Sitz in Grieskirchen in Oberösterreich deutet auf die frühere Nutzung eines Teils des Areals hin. Inzwischen hat das Unternehmen die Bauabschnitte E1 und E2 an die Am Papierbach Projektgesellschaft verkauft. Zu diesem Anlass luden die Beteiligten zu einem Pressetermin, bei dem die „Ära Pöttinger“ gewürdigt werden sollte.

Seit rund 30 Jahren war Pöttinger mit seinem Servicestützpunkt auf dem ehemaligen Pflugfabrikgelände vertreten. Im Frühjahr 2020 erfolgte der Umzug in die Justus-von-Liebig-Straße im Gewerbegebiet. Dort befindet sich unter anderem ein sechs Meter hohes Ersatzteillager mit einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern. Heinz Pöttinger, Eigentümer des Landmaschinenherstellers, ließ in seiner Rede die Zeit seiner Firma in Landsberg Revue passieren. Das Grundstück auf dem ehemaligen Pflugfabrikgelände gehe nun von einem an das andere Familienunternehmen über. ehret+klein setze sich für das „große Ganze“ ein. Die vergangenen Jahre hätten auch gezeigt, dass es für die Umsetzung eines Projekts wie dem neuen ULP-Viertel einen langen Atem brauche. Den Quartiersentwicklern und der Stadt Landsberg überreichte er ein Gemälde des Künstlers Klaus Krobath, das künftig im Foyer des ULP-Kulturzentrums aufgehängt werden soll.

Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter bei ehret+klein, freute sich darüber, dass die Projektgesellschaft nun den letzten Teil des Areals besitze. Ihm und seinem Team sei von der Stadt Landsberg viel Vertrauen entgegengebracht worden. Nun gelte es, dieses auch zurückzuzahlen. Auf der Baustelle gehe es voran: „Auf dem Baufeld B2 können im August die ersten Mieter und Käufer einziehen.“

Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) sieht in dem ULP-Viertel ein urbanes, städtisches Quartier mit guter Anbindung. Es sei schön zu sehen, dass sich die ersten Gebäudestrukturen nun entwickelten. „Es war auch eine schwere Zeit, bis wir bis hierhin gekommen sind.“ (dst)