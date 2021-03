12:57 Uhr

Wann kann die Luca-App im Kreis Landsberg genutzt werden?

Plus Mit der Luca-App ist digitale Kontaktverfolgung möglich. Unternehmer setzen große Hoffnungen in die Anwendung. Warum sie im Landkreis (noch) nicht genutzt werden kann.

Von Dominik Stenzel

Viele Unternehmer setzen in der Corona-Pandemie große Hoffnungen in die Luca-App, durch die Infektionsketten auf digitalem Weg schnell und einfach nachverfolgt werden können. Der Dießener Stefan Egger, Inhaber der Untermeitinger Diskothek PM, sieht in ihr einen wichtigen Baustein auf dem Weg aus dem Lockdown. Wie die App funktioniert und wieso sie im Kreis Landsberg noch nicht genutzt werden kann.

Stefan Egger aus Dießen, der das „PM“ in Untermeitingen (Landkreis Augsburg) betreibt und dort ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet hat, hält viel von der Luca-App, hinter der unter anderem der Rapper Smudo von der Musikgruppe „Die Fantastischen Vier“ steckt. Er habe sich längst registriert, dann aber sofort die Nachricht bekommen, dass die App in der Region noch nicht verfügbar sei. Der Grund: Die jeweiligen Gesundheitsämter müssen ebenfalls an Bord sein und die in der Luca-App gesicherten Daten entschlüsseln. In Deutschland setzen erst 60 Gesundheitsämter die Anwendung ein – die Kreise Augsburg und Landsberg sind nicht darunter. „Für mich ist das ein Wahnsinn“, sagt Stefan Egger. „Die App ist so bedienerfreundlich und einfach genial. Die Nachverfolgung funktioniert quasi per Knopfdruck.“

Landsberger Landratsamt gegenüber Luca-App aufgeschlossen

Das Landsberger Landratsamt stehe der Luca-App aufgeschlossen gegenüber, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller auf LT-Nachfrage. Die Anwendung werde momentan allerdings noch vom bayerischen Gesundheitsministerium geprüft. Dabei seien noch einige Details zu klären, bei denen es auch um den Datenschutz gehe.

Stefan Egger, Inhaber der Diskothek PM in Untermeitingen. Bild: Michael Lindner

In der Praxis funktioniert die Luca-App denkbar einfach: Nutzer laden sich die Anwendung herunter und scannen vor Betreten und beim Verlassen eines Geschäfts oder Restaurants einen QR-Code. Sollte sich später herausstellen, dass sich zur gleichen Zeit ein Corona-Infizierter in den Räumlichkeiten aufgehalten hatte, bekommen sie Bescheid. Stefan Egger glaubt, dass dies die Arbeit der Gesundheitsämter wesentlich erleichtern könnte. Beim Besuch von Gaststätten trugen die Menschen im Jahr 2020 ihre Personalien noch in Listen ein, die dann ausgewertet werden mussten. Mit „Luca“ wäre es außerdem nicht mehr möglich, beim Namen oder der Adresse zu schummeln – die Benutzer müssen sich verifizieren.

Stefan Egger: Beim Datenschutz sollten derzeit Ausnahmen gemacht werden

Stefan Egger hat in den vergangenen Wochen an einem Konzept zur Wiedereröffnung des PM gefeilt: Besucher könnten nach einem negativen Test in die Diskothek gelassen werden und dürften dann je nach geltenden Corona-Regeln mit Freunden und Verwandten in abgetrennten Bereichen feiern und tanzen. „Wenn sie ihre Lounge verlassen, gelten die üblichen Abstandsregeln und Maskenpflicht“, erklärt Egger. Durch die Luca-App könnten Infektionsketten dabei schnell ermittelt werden. Er habe kein Verständnis dafür, dass diese bereits entwickelt und auf dem Markt ist, jedoch nicht flächendeckend genutzt werden könne. Stefan Egger macht dafür in erster Linie die Bürokratie verantwortlich: „Die Politik muss in die Puschen kommen und wesentlich zulegen“, sagt er. Viele Unternehmer aus der Eventbranche könnten nicht noch ein oder zwei Jahre geschlossen haben.

Die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes kann Stefan Egger nicht ganz nachvollziehen. Er weist darauf hin, dass zum einen jeder selbst entscheiden könne, ob er die Luca-App tatsächlich herunterlädt. Zum anderen sei die Corona-Pandemie eine ungewöhnliche Zeit, in der für einen gewissen Zeitraum Ausnahmen gemacht werden sollten.

