12.03.2021

Wann wird der neue Lechsteg in Landsberg fertig?

Die Arbeiten am neuen Lechsteg in Landsberg gehen voran. Derzeit wird unter anderem das Geländer angebracht.

Plus Die Arbeiten am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg gehen voran. Was auf der Ostseite mit der Skateranlage geplant ist.

Im Dezember wurden die letzten Schweiß- und Betonierarbeiten erledigt, jetzt erhält der neue Lechsteg in Landsberg den Feinschliff. Derzeit bauen die Mitarbeiter der Firma GLS Bau und Montage aus Perg in Oberösterreich die Hilfsjoche ab, setzen Schwingungsdämpfer ein und stellen das Geländer fertig. Unsere Zeitung hat bei der Stadt nachgefragt, wann die Bürger den Lady-Herkomer-Steg nutzen können und wie weit die Planungen auf der Ostseite für den Platz vor dem Inselbad sind.

In den nächsten Wochen soll der Oberflächenbelag am Steg angebracht werden, was allerdings konstante Temperaturen über null Grad voraussetzt. Ansonsten werde die Beleuchtung der Sitzbänke angebracht, die Kiesinsel im Lech zurückgebaut und der Anschluss des Stegs auf der Ostseite fertiggestellt, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Je nach Witterung könne der Lechsteg im Mai oder Juni genutzt werden.

Der Bau des Lechstegs in Landsberg kostet 9,5 Millionen Euro

Der Bau des 128 Meter langen Stegs über den Lech soll rund 9,5 Millionen Euro kosten. Bislang hat die Regierung einen Zuschuss von knapp 2,9 Millionen Euro zugesagt. Weitere 1,3 Millionen Euro steuert der Papierbach-Investor ehret + klein aus München bei.

Während auf der Westseite der Anschluss an die Von-Kühlmann-Straße nahezu fertig ist, fallen auf der Ostseite noch einige Arbeiten an. So müssen unter anderem die Zufahrt zur Kiesinsel entfernt und das Gelände angepasst werden.

Der Lady-Herkomer-Steg auf der Ostseite beim Inselbad. Bild: Thorsten Jordan

Wie das Gelände zwischen Steg und Inselbad gestaltet wird, soll ein Planungsbüro erarbeiten. Die Auftragsvergabe für die Planungsarbeiten beziehungsweise der Wettbewerb werde momentan ausgearbeitet, teilt die Stadt mit. Doch nach Informationen unserer Zeitung wird es schwer, den Wettbewerb heuer noch durchzuführen. Der Umbau des Vorplatzes vor dem Inselbad werde nicht vor Sommer 2022 erfolgen.

Eine gute und eine schlechte Nachricht

Der Vorplatz am Inselbad und die im Zuge der Baustelle abgebaute Skateranlage waren auch Thema in der jüngsten Sitzung des Jugendbeirats. Viele junge Menschen in Landsberg warteten auf Neuigkeiten, sagte Mitglied Matthias Sturm. Wie Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) in der Sitzung mitteilte, habe er eine gute und eine schlechte Nachricht parat. Die Umgestaltung des Platzes verzögere sich zwar und sei dieses Jahr wohl nicht mehr zu schaffen. „Die Skateranlage werden wir aber wohl Mitte Mai an selber Stelle wieder aufstellen. Es werden wieder die gleichen Elemente verschraubt – das dauert nur einen Tag.“

