Waren im Wert von 1500 Euro: Wer hat zwei wertvolle Pakete mitgenommen?

Plus Bei einer Schondorfer Familie sind zwei Pakete verschwunden. Familienvater Peter Merschitz hat einen starken Verdacht und Anzeige erstattet.

Noch an Heiligabend sind die Paketdienste in der Region unterwegs und bringen unter anderem Last-Minute-Geschenke. Schlechte Erfahrungen mit einem Paketdienst hat dagegen Dr. Peter Merschitz aus Schondorf gemacht. Er hat den Verdacht, dass der Paketzusteller eines Onlinehändlers zwei Pakete mitgenommen hat, die der Familie Merschitz gehören. Der 50-Jährige hat Anzeige erstattet und auch den Onlineversand kontaktiert.

Was ist Ende Oktober auf dem Grundstück der Familie Merschitz passiert? Peter Merschitz berichtet, dass an diesem Tag bereits zwei Pakete eines anderen Zustelldienstes am Haus lagen. „Auf dem Verandatisch lag eine Lieferung mit Kindersachen und an der Eingangstür ein 25 Kilogramm schweres Paket, in dem sich ein Rudergerät befand.“ Der Paketbote des Onlineversands sollte seiner Schwiegermutter ein Paket bringen. Merschitz geht davon aus, dass der Mann an der Gartentür klingelte und da niemand reagierte, rund 40 Meter durch den Garten zum Haus ging und sein Paket auf den Verandatisch legte. Und die beiden anderen Pakete mitnahm. „Er war wohl fälschlicherweise der Meinung, dass niemand zu Hause sei.“

Die Pakete hatten einen Wert von rund 1500 Euro

Beweisen kann der gebürtige Wiener dies nicht, doch für ihn liegt der Rückschluss nahe, da der Paketbote das Paket, das er selbst auszuliefern hatte, liegen gelassen habe. „Meine Frau war nur neun Minuten im Keller, um unseren Sohn Max zu stillen“, berichtet der 50-Jährige. Die verschwundenen Pakete hätten einen Wert von insgesamt rund 1500 Euro.

Obwohl über die Sendungsnummer der Paketbote zu identifizieren sei, hätte die Kontaktaufnahme mit dem Onlinehändler kein Ergebnis gebracht. Nach Merschitzs Information, stand in der Nachverfolgung des Pakets „an Hausbewohner übergeben“., was auch nicht gestimmt habe. Von dem Onlinehändler habe er keine offizielle Stellungnahme bekommen, was ihn verärgert. Peter Merschitz will dem Vorfall so lange nachgehen, "bis die Sache bereinigt ist".

Strafanzeige bei der Polizei gestellt

Peter Merschitz hat weiter recherchiert und geht davon aus, dass derartige Delikte häufig vorkommen. Er stellte auch Strafanzeige, wie die Polizei in Dießen bestätigt. Weitere Einzelheiten waren nicht zu erfahren, da der ermittelnde Beamte an Heiligabend nicht im Dienst war. Die Problematik, die man bei der Polizei sieht: Auch jemand anders hätte die Pakete mitnehmen können. Weder in der Polizeiinspektion Landsberg noch in Dießen kommt es häufig zu Anzeigen wegen gestohlener oder verschwundener Pakete, so die Auskunft zweier Beamter.

Der Onlinehändler hat gegenüber unserer Redaktion zugesichert, den Fall so schnell wie möglich zu prüfen.

