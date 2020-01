vor 5 Min.

Warmfreibad: Der Landrat will mit Hardy‘s sprechen

Plus Zuletzt gab es klare Signale von der Unternehmerfamilie Klinke in Sachen Warmfreibad in Greifenberg an den Landkreis. Jetzt will Landrat Thomas Eichinger das Gespräch suchen.

Von Stephanie Millonig

Der Landkreis führt das Warmfreibad in Greifenberg in Eigenregie, das wurde in der letzten Sitzung im alten Jahr noch einmal mit einem Kreistagsbeschluss besiegelt. Aber wie geht es mit Flächen drumherum weiter? Die Unternehmerfamilie Klinke betreibt das Fitnessstudio Hardy’s neben dem Warmbad und hat Interesse das Areal zu entwickeln. Unter anderem sollen ein Hallenbad und ein Hotel entstehen. Jetzt kommt möglicherweise Bewegung in die Sache.

Das Warmbad in Greifenberg ist marode und muss saniert werden. Der Landkreis, dem das Bad gehört, beschloss 2018 einen Neubau anzugehen. Im Herbst 2019 flammte die Diskussion noch einmal auf, da die anvisierten Kosten von 7,2 Millionen Euro auf 10,4 Millionen Euro stiegen. Letztendlich entschied sich der Kreistag jedoch mehrheitlich, das Bad zu sanieren und selbst weiterzubetreiben. Die Familie Klinke (Hardy‘s Fitnessstudios) hatte kürzlich ihre Pläne für ein Freizeitareal mit Fitness-, Gesundheits- und Wellnessbereich, einem Hallenbad und einem Hotel mit öffentlicher Gastronomie vorgestellt. Auch das Warmfreibad hätte man übernommen. Erweiterungspläne hat das Fitnessunternehmen schon seit Jahren, die Klinkes haben die Fläche für das Fitnesscenter in Erbpacht vom Landkreis übernommen. SPD-Kreisrat Wittmaack bohrt nach Vor etwas zwei Wochen informierten die Klinkes erneut über ihre Pläne, Kreisrat Peter Wittmaack ( SPD) hatte an der Veranstaltung teilgenommen. Von Landrat Thomas Eichinger (CSU) wollte Wittmaack nun am Dienstag im Kreisausschuss wissen, ob es Gespräche geben wird. Wittmaack geht davon aus, dass die Familie Klinke akzeptiert hat, dass der Landkreis das Bad weiter in Eigenregie betreiben wird. Für Wittmaack ist jetzt der Zeitpunkt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Er sprach auch kurz den „Unmut“ der Klinkes an, die mehrfach moniert hatten, dass alles so lange dauere und es keinen Dialog gebe. Wittmaack hat auch ein gewisses Verständnis für diesen Ärger. Keinen schönen Anblick bietet derzeit das alte Greifenberger Warmbad mit ehemaligem Hotel. Das soll sich möglichst bald ändern, fordert Fitnessunternehmer Reinhard Klinke. Bild: Thorsten Jordan „Ich habe am 14. Februar einem Gesprächstermin mit den beiden Geschäftsführern von Hardy’s vereinbart“, berichtete Thomas Eichinger. Der Landrat teilt Wittmaacks Einschätzung nicht ganz. vor allem für die Bürger sei es problematisch, dass das Warmfreibad derzeit nicht nutzbar sei. Der Landrat betonte, dass die Priorität immer beim Warmfreibad liegen müsse. Wenn Gebäude geplant werden, muss laut Eichingers Ausführungen gewährleistet sein, dass es in Sachen Emissionsschutz keine negativen Auswirkungen auf das Bad gibt. Dies müsse rechtlich abgeklärt werden und es müssten dann auch entsprechende gut ausgearbeitet Verträge vorliegen. Eichinger geht davon aus, dass sich der Kreistag im Sommer mit diesen Fragen beschäftigen wird und vielleicht schon in der nächsten Kreistagssitzung ein Vor-Ort-Termin im Warmfreibad stattfinden wird.

