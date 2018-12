05.12.2018

Warmfreibad wird gebaut

Kreisräte stimmen Millionenprojekt zu

Um Investitionen in Millionenhöhe ging es gestern Nachmittag im Kreisausschuss. Nicht nur das neue Warmfreibad in Greifenberg ist jetzt beschlossene Sache, sondern auch das Feuerwehrzentrum in Pürgen.

Gestern hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung zwei Millionenprojekte auf den Weg gebracht. Der Beschluss für den Bau des neuen Warmfreibads in Greifenberg ist gefallen: Mit 7:5 Stimmen sprach sich das Gremium für den Bau aus. Die Pläne werden allerdings leicht abgespeckt. Ein neuer Parkplatz und eine Großrutsche wurden gestrichen. Die Kosten sollen so von 8,1 auf 7,3 Millionen Euro gedrückt werden.

Eine Mehrheit hat auch den Bau des geplanten Feuerwehrausbildungszentrums in Pürgen befürwortet. Kostenpunkt: rund 4,7 Millionen Euro. GAL und SPD wollten als Alternative auch die Nutzung leer stehender Hallen auf dem Fliegerhorstgelände in Penzing geprüft wissen. (wimd)

Ein ausführlicher Bericht folgt

