20.02.2020

Warten auf Fachkräfte

Vor 2021 können an den Schulen keine neuen Stellen besetzt werden

Fast an allen Grund-, Mittel- und Realschulen im Landkreis Landsberg wird inzwischen Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz „JaS“, geleistet. Für die letzten fünf Schulen sollte „JaS“ in diesem Jahr nun kommen. Doch daraus wird nichts. Das kam jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistags zur Sprache.

25 pädagogische Fachkräfte sind derzeit an 24 Schulen im Landkreis für „JaS“ tätig. Und ihre Dienste sind nach den Zahlen des Jugendamts durchaus gefragt: Von den 7833 Schülern, an die sich das Angebot richtet, nahmen im vergangenen Jahr 699 die Hilfe von Pädagogen in Anspruch – wobei nur „komplexere Fälle“ in die Statistik einflossen. Das waren Angelegenheiten, wegen derer sich ein Schüler mindestens drei Mal an die Fachkraft wandte.

Häufig sei es dabei um Mobbing in sozialen Netzwerken gegangen, hieß es in der Ausschusssitzung. „Mobbing nimmt extreme Ausmaße an“, berichtete eine Mitarbeiterin des Jugendamts im Ausschuss. Auch Fälle von Erpressung seien bekannt geworden, berichtete sie auf Nachfrage von Regina Kölbl ( CSU). Generell steige der Bedarf nach fachlicher Hilfe, denn: „Oft sind beide Eltern berufstätig, die Kinder verbringen viel mehr Zeit als früher in der Schule. Probleme hat es vielleicht auch schon früher gegeben, aber sie werden heutzutage viel mehr in die Schule getragen.“

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage war das „JaS“-Angebot in der Vergangenheit mehrfach ausgeweitet worden. Unter anderem wurden frühere Auflagen, um eine staatliche Förderung zu erhalten, wie eine 20-Prozent-Migranten-Quote fallengelassen und das Programm wurde auf Realschulen ausgedehnt. Derzeit wird „JaS“ an fast allen Grund-, Mittel- und Realschulen im Landkreis angeboten. Nur fünf Schulen sind bislang noch außen vor: die Mädchenrealschule in Dießen und die Grundschulen Finning-Hofstetten, Igling, Utting und Vilgertshofen. Dort hätte Jugendsozialarbeit in diesem Jahr starten sollen. Entsprechende Stellen waren bereits vom Landkreis vorgesehen worden. Das klappt jetzt nicht.

Das Sozialministerium teilte mit, dass die im Haushalt 2019/20 geförderten 1000 Planstellen bereits alle besetzt seien. Weitere Stellen stünden nicht zur Verfügung, sie könnten erst 2021/22 geschaffen werden. „Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern“, kommentierte Landrat Thomas Eichinger (CSU) die Sachlage. Man könne auch nicht bereits 2020 neue JaS-Mitarbeiter einstellen, denn dies wäre auch für die kommenden Jahre ab 2021 förderschädlich, sagte er. (ger)

