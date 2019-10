vor 17 Min.

Warum Lisa Fitz in Dießen nicht singen darf

In der Dießener Mehrzweckhalle wird es für die Kabarettistin Lisa Fitz keine Kulisse geben.

Plus In Dießen wird ein Antrag der SPD Dießen für ein Konzert der Liedermacherin Lisa Fitz kurz vor der Kommunalwahl ab. Was die örtlichen Vereine damit zu tun haben.

Von Dieter Schöndorfer

Auch wenn die Möglichkeit bestand, die bekannte Liedermacherin und Kabarettistin Lisa Fitz nach Dießen zu holen, der Gemeinderat erteilte dem Antrag der SPD-Fraktion ein deutliches Nein, am 10. März 2020 die Mehrzweckhalle für das Konzert zu nutzen. Der offizielle Grund: An Dienstagen ist die Mehrzweckhalle bis 22 Uhr von örtlichen Vereinen genutzt, und die haben laut Benutzungsordnung Vorrang. Wie die Diskussion zum Thema in der Marktgemeinderatssitzung verlief.

Vor allem Petra Sander (Grüne) verwies immer wieder mit Nachdruck auf diese Regelung, die vor allem den Sport-Nachwuchs der Marktgemeinde vor solchen Ausfällen von Trainingszeiten schützen soll. „Zu der Zeit gibt es keinen offenen Terminplan“, so die Begründung. Zu jeder anderen Zeit wie beispielsweise an Wochenenden hätte sie nichts gegen Kulturveranstaltungen. Dabei entwickelte sich genau an der Frage, ob es sich bei dem Fitz-Konzert um eine reine Kulturveranstaltung handle, ein Streitgespräch. Termin fünf Tage vor der Kommunalwahl Nun ist ja nicht ganz unbekannt, dass die Künstlerin Lisa Fitz ein äußerst politischer Mensch ist und den Ideen und Grundsätzen der Sozialdemokraten nicht gänzlich abgeneigt scheint. Das Misstrauen der anderen Gemeinderäte gegenüber der Absicht der Veranstaltungsanfrage nährte vor allem auch der Zeitpunkt, an dem das Konzert stattfinden soll: am Dienstag, 10. März – fünf Tage vor der in Bayern stattfindenden Kommunalwahl. Auch wenn die beiden Antragstellerinnen Hanni Baur und Kathrin Kubat immer wieder beteuerten, dies sei keine parteipolitische Veranstaltung. Haben die Gemeinderäte Angst vor der SPD? Mit dem Konzert soll vielmehr die SPD-Kulturreihe „Aufruf zur Fantasie“ neu belebt werden. Neben Fitz, die offenbar nur an diesem 10. März (Hanni Baur: „Wir konnten uns den Termin nicht aussuchen“) zu bekommen ist, seien auch spätere Auftritte von Christian Springer und Erwin Pelzig geplant. Den Vorschlag von Thomas Höring (Freie Wähler), das Konzert von einem nicht-politischen Veranstalter wie einem Verein oder ähnlichen Gruppierungen beantragen zu lassen, lehnten die beiden Sozialdemokratinnen ab. Das sei nicht so einfach möglich. Auch Äußerungen von Hanni Baur – selbst eine von bislang sieben Bürgermeisterkandidaten – wie „ihr müsst aber Angst vor der SPD haben“, stimmten die Gemeinderäte letztlich nicht um. Der Antrag wurde mit 18:3-Stimmen abgelehnt. Auch ein ergänzender Antrag von Franz Kubat (Dießener Bürger), künftig entgegen der bisherigen Benutzungsordnung aus dem Jahr 1991 Kulturveranstaltungen in der Mehrzweckhalle zuzulassen, auch wenn sie von politischen Gruppierungen beantragt werden, wurde mit 12:9-Stimmen abgelehnt – selbst wenn ein halbes Jahr vor Wahlen die Regelung außer Kraft gesetzt würde. Auch Hanni Baur und Kathrin Kubat stimmten gegen diese Regelung. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Absage in Dießen: Wer hat Angst vor Lisa Fitz?

