vor 18 Min.

Warum der Bach trüb ist

Besucher staunen über die Farbe des Papierbachs in Landsberg

Kein klares Wasser floss dieser Tage im Papierbach am Mutterturm in Landsberg, sondern eher eine trübe Brühe. Das Landsberger Tagblatt hat bei der Stadt nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Laut Pressesprecherin Simone Sedlmair hat sich ein Mitarbeiter die Trübung am Donnerstagabend nach Hinweisen aus dem Stadtbauhof angeschaut. Ursache für die Trübung sei, dass Grundwasser aus der Bauwasserhaltung für die Baugrube auf dem ULP-Gelände westlich der Bahn eingeleitet worden sei. Die Trübung werde durch mobilisiertes Feinkorn aus dem Baugrund hervorgerufen, das heißt von Bodenmaterial aus tieferen Schichten.

Die Grundwasserableitung in den Papierbach erfolgt laut Auskunft der Stadt unter Auflagen im Rahmen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Auch ein Vertreter der Unteren Wasserbehörde am Landratsamt habe deswegen die Baustelle am Freitag besucht. Zu diesem Zeitpunkt sei keine Trübung des abgeleiteten Grundwassers mehr feststellbar gewesen.

Vom Bauleiter der Firma ehret+klein bekam die Stadt die Erklärung, dass die Gewässertrübung am Donnerstag in Verbindung mit Ankerbohrungen im Bereich der Förderbrunnen zu sehen sei. Es sei versichert worden, dass am Montag mit dem dort tätigen Spezialtiefbauer Kontakt aufgenommen werde, um eine Wiederholung des Feinkornaustrags in das Gewässer auszuschließen. (lt)

