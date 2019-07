Warum der Tankstellenräuber von Kaufering nicht ins Gefängnis muss

Plus Im Januar überfällt ein junger Mann eine Tankstelle in Kaufering. Das Gericht schickt ihn aber nicht hinter Gitter, sondern in eine psychiatrische Klinik.

Der junge Mann, der im Januar eine Tankstelle in Kaufering überfallen hat, muss nicht ins Gefängnis. Bei der Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht wurde festgestellt, dass er schuldunfähig ist.

Allerdings wird er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, das er erst wieder verlassen darf, wenn die Ärzte dort von seiner Gesundung überzeugt sind. Gelassen, nahezu tiefenentspannt saß er da und man möchte kaum glauben, dass er im Januar in Kaufering eine Tankstelle mit einer Waffe überfallen hat. Hat er aber, gestand der heute 19-jährige Angeklagte aus Kaufering. Über seinen Verteidiger Helmut Linck gab er nach einem kurzen Rechtsgespräch eine entsprechende Erklärung ab. Der Sachverhalt – wie in der Anklageschrift dargestellt – war eindeutig.

An besagtem Mittwochmorgen des 9. Januar betrat der Angeklagte gegen 8.30 Uhr den nicht weit von seiner Wohnung entfernten Tankstellenshop. Nicht nur weil es kalt war, war er tief vermummt. In der Hand hielt er eine Waffe. Und was für eine - möchte man aus der Distanz schmunzelnd festgestellt haben. Rund 40 Zentimeter ist die dekorative Pistole lang und hat einen hölzernen Griff. Richter Bernhard Kugler verglich sie im Verfahren mit der Pistole von Jonny Depp aus dem Piratenfilm „Fluch der Karibik“. Es ist eine alte Feuerzeugwaffe, ein Haushaltsgerät in Pistolenform, mit dem man Kerzen anzünden kann.

Die junge Frau reagiert gelassen, als der Täter sie bedroht

Hat das aber auch die heute 21-jährige Tochter des Tankstellenbetreibers an der Kasse erkennen können, der der Angreifer gegenüberstand? „Geld her, sonst knallt’s“, habe der junge Mann von ihr gefordert und ihr die Waffe vor die Brust gehalten. „Um Zeit zu gewinnen“, so die Zeugin, habe sie zu dem Angeklagten von einem Tresor unter dem Tisch gesprochen und dabei auf das Haustelefon gedrückt. Ja, sie habe gewisse Zweifel an der Waffe gehabt und sie habe sich nicht von „einem Kind“ berauben lassen wollen, erklärte sie ihre als „relativ unbeeindruckt“ eingeschätzte Reaktion. Die Eltern der jungen Frau wurden aufmerksam, die sich nebenan im Büro der Tankstelle um die Buchführung gekümmert hatten.

Der Vater und Pächter der Tankstelle, ebenso Zeuge vor Gericht, sagte, er habe nur „Rot“ gesehen, als ihm die Bedrohung seiner Tochter klar geworden war. Er stürmte aus dem Büro von hinten auf den Angreifer zu und riss ihn zu Boden. Ein Tankstellenkunde erkannte die Situation nicht richtig und zog jedoch den Vater vom Angreifer weg. Damit verschaffte er diesem unabsichtlich die Möglichkeit zur Flucht. Von den Überfallenen aufgeklärt, machte sich der Kunde aber umgehend auf die Verfolgung des 19-Jährigen. Der Tankstellenbetreiber schwang sich in sein Auto und nahm ebenfalls die Verfolgung auf. Rund 200 Meter von der Tankstelle entfernt konnte der Angreifer festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Seit er 15 ist, nimmt er gelegentlich Drogen

Damit begann quasi die zweite Ebene der Tat, die mit der Schuldfähigkeit des Täters zu tun hat. Denn das war die eigentliche Frage für das Schöffengericht von Richter Kugler: Ist der 19-Jährige, der seit seinem 15. Lebensjahr gelegentlich Drogen konsumiert, überhaupt schuldfähig? Bereits während der Tat und danach bei den Vernehmungen hatte er unverständliche Äußerungen von sich gegeben. Von den Überfallenen konnte sich auf Nachfrage des Gerichts aber niemand an psychische Auffälligkeiten des Täters erinnern. Ein Alkoholtest hatte 0,0 Promille ergeben.

Welche Probleme der Mann genau hat, bleibt unbekannt

Nach seiner Verhaftung wurde der junge Mann zunächst in den normalen Strafvollzug gebracht, dann in die Psychiatrie nach Regensburg überwiesen, wo er bis heute lebt. Mitentscheidend für die Urteilsfindung in dieser Sache war das Gutachten des Gerichtspsychologen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Täters erstattete er sein Gutachten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Somit blieben die genauen Ursachen für die dem 19-Jährigen attestierte Schuldunfähigkeit verborgen.

Sowohl Verteidiger Helmut Linck als auch Staatsanwältin Julia Scholz waren sich aber anschließend in ihren Forderungen einig: Der Angeklagte sei nicht zu bestrafen, sondern zu behandeln. Dieser Meinung schloss sich auch das Gericht an. Es sprach den Angeklagten vom Vorwurf der versuchten schweren räuberischen Erpressung frei, da er schuldunfähig gewesen sei. Statt ins Gefängnis muss der Angeklagte jetzt wieder in ein psychiatrisches Krankenhaus, wo er so lange in Behandlung bleibt, wie es die Ärzte für erforderlich halten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.