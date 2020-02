Warum der Verkehr in Landsberg den OB nicht aus der Ruhe bringt

Plus Oberbürgermeister Mathias Neuner betrachtet bei der Bürgerversammlung den Stau in Landsberg als eine „gefühlte Geschichte“. Auch die Besucher sprechen zahlreiche Verkehrsthemen an.

Am Abend vor dem Lumpigen Donnerstag ist es in Landsberg zweieinhalb Stunden um Politik gegangen. Bei der Bürgerversammlung in der Aula der Mittelschule war der Verkehr das Thema, dem sich nicht nur Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) intensiv widmete. Auch viele Diskussionsbeiträge der rund 70 Besucher nahmen darauf Bezug. Das ganz große Wehklagen blieb dabei jedoch aus. Und was auch selten geschieht: Eine Bürgerin bedankte sich ausdrücklich für das Engagement, das Verwaltung und Stadtrat zeigten.

Der Stau in Landsberg, das machte Neuner gleich zu Beginn deutlich, sei oft eine „gefühlte Geschichte“. Tatsächlich habe sich das Verkehrsaufkommen an der Karolinenbrücke oder der Sandauer Brücke in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum verändert. Laut Zählungen liege die Zahl der Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden ziemlich konstant bei 16000 beziehungsweise 11000 – und das, obwohl sich in dieser Zeit die Einwohnerzahl Landsbergs von rund 20000 auf knapp 30000 erhöht habe. Neuner erwähnte, dass es ohne Stau fünf Minuten dauere, mit dem Auto vom Danziger Platz über den Hauptplatz zum Fachmarktzentrum zu gelangen, über die Autobahn seien es sieben bis acht Minuten. Und wenn es sich staue, dauere es über die Innenstadt sieben bis neun Minuten. Der Verkehr sei „ein Problem, das wir angehen müssen, aber keines, das einen völlig aus der Ruhe bringt“, betonte Neuner.

Die Südumfahrung wird dieses Mal nicht angesprochen

Ein wesentlicher Beitrag, um die Situation zu verbessern, sei die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Lech. „Wir rechnen mit täglich 5000 Überquerungen“, sagte Neuner. Er setze darauf, dass abseits der als gefährlich empfundenen Augsburger und Katharinenstraße viele „Mama-Taxis“ durch Radfahrten ersetzt werden können. Zum Stichwort Südumfahrung äußerte sich Neuner anders als etwa in Pitzling nicht. In Pitzling hatte Neuner erhebliche Bedenken gegen eine solche Straße geäußert.

Auch in den Wortmeldungen kam dieses Wort nicht vor, wenngleich das Thema Verkehr etliche Besucher bewegte. Gleich zu Beginn der Aussprache lenkte ein Besucher den Blick auf die Diskussion um die Fuchstalbahn. Er schlug ein Stadtbahnkonzept vor: Ein straßenbahnähnlicher Schienenverkehr würde keinen so großen Aufwand an Signal- und Sicherungstechnik erfordern, meinte er. Neuner ging darauf nicht näher ein und verwies auf das Votum der Landkreisgremien für eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs.

Alle Jahre wieder: Wird zu schnell gefahren?

„Eine Klage, die jedes Jahr kommt“: So ordnete der Oberbürgermeister den Hinweis eines Besuchers ein, dass beispielsweise am AKE-Kindergarten schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer gefahren werde. Man habe 50 Tempo-Messstellen in der Stadt, auch in der Saarburg- und Irving-Heymont-Straße, könne aber nicht alles kontrollieren. Zudem habe man auch die Erfahrung gemacht, dass sich Anwohner zwar über Schnellfahrer beschweren, wenn dann aber kontrolliert werde, habe es von diesen schon geheißen: „Ihr sollt nicht uns blitzen, sondern die anderen.“

Wie gut klappt es auf dem Hauptplatz?

Das Miteinander von Fußgängern und Autofahrern auf dem Hauptplatz klappe nicht immer, beklagte eine weitere Besucherin, insbesondere dann, wenn Fußgänger die Fahrbahn queren wollen. Sie verwies auf die guten Erfahrungen mit dem Zebrastreifen an der Musikschule. Der Chef des Ordnungsamts, Ernst Müller, erklärte dazu, Zebrastreifen seien im Tempo-30-Bereich grundsätzlich nicht notwendig. Im konkreten Fall gebe es auch keine wirklich geeignete Stelle dafür: Beim Torbogen wäre ein Zebrastreifen schlecht einsehbar, in der Schleppkurve sei die Fahrbahn so breit, dass eine Mittelinsel erforderlich wäre, und dann kämen die Bushaltestellen. Bei Tausenden Fußgängern und 16.000 Fahrzeugen am Tag gebe es nur eine „sehr geringe Unfallwahrscheinlichkeit“. Müller: „Ich glaube, das hat sich gar nicht so schlecht eingespielt.“

Ein Parkproblem gebe es bei den Beruflichen Schulen, berichtete ein weiterer Bürger. Man sei dabei, ein Strukturkonzept für den Osten der Stadt zu entwickeln, antwortete Neuner, mit den Beruflichen Schulen würde die Stadt zudem gerne ein Parkhaus errichten.