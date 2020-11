01.11.2020

Warum die Feuerwehr Landsberg einen zusätzlichen Standort braucht

Plus Bisher sollte die Feuerwehr in Bayern in zehn Minuten vor Ort sein. Doch die Hilfsfrist wurde verkürzt. Wie man sich in Landsberg auf die neuen Bedingungen einstellt.

Von Thomas Wunder

Im Notfall muss es schnell gehen – mitten in der Nacht oder tagsüber während der Arbeit. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Landsberg lassen alles liegen und stehen, wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden. Zehn Minuten hatten sie bisher dafür Zeit, in voller Ausrüstung und im Fahrzeug am Einsatzort zu sein. Jetzt wurde die sogenannte Hilfsfrist auf 8,5 Minuten verkürzt. War es vorher schon kaum machbar, das ganze Stadtgebiet innerhalb von zehn Minuten zu erreichen, wird es nun noch schwieriger, die Hilfsfrist einzuhalten. Doch es gibt Überlegungen, wie die Feuerwehr schneller am Einsatzort sein kann. Erste Pläne wurden jetzt dem Stadtrat vorgestellt.

Die Bekanntmachung zum Feuerwehrgesetz im Bayerischen Ministerialblatt ist vom 21. Oktober. Und der Inhalt ist brisant: „Die Gemeinden legen bei der Feuerwehrbedarfsplanung grundsätzlich eine Ausrücke- und Anfahrtszeit der gemeindlichen Feuerwehr von höchstens achteinhalb Minuten ab dem Abschluss ihrer Alarmierung zugrunde“, heißt es dort. Die Hilfsfrist ist zwar keine gesetzlich normierte Größe, jedoch ministerielle Auffassung. Sie gilt als anerkannt und somit als Richtschnur, nach welcher sich die gemeindlichen Feuerwehren auszurichten haben.

Der Fuhrpark der Landsberger Feuerwehr. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Christian Jungbauer, der Kommandant der Landsberger Feuerwehr, empfindet die Verkürzung der Hilfsfrist von zehn auf 8,5 Minuten als „Schlag für das Ehrenamt“. Zehn Minuten seien schon sportlich, eine Viertelstunde realistisch. Als Beispiel nennt er einen nächtlichen Einsatz: Tiefschlaf, raus aus dem Bett, umziehen, ins Auto, zum Feuerwehrhaus, Ausrüstung anziehen, ins Feuerwehrauto und dann zum Einsatzort – und das alles unter Einhaltung der Verkehrsregeln. „Das ist ein Problem für alle Feuerwehren in Bayern“, sagt er.

Probleme gibt es im Norden und Osten Landsbergs

In Landsberg sucht man jetzt nach Lösungen, wie die Hilfsfrist eingehalten werden kann. Bereits 2017 wurde mit Unterstützung der Fachfirma IBG damit begonnen, einen Bedarfsplan für die Landsberger Feuerwehr und die der Stadtteile zu erstellen. Bei einer ersten Auswertung der Einsätze stellte die Fachfirma fest, dass in einigen Bereichen des Stadtgebiets beziehungsweise der Stadtteile die zehnminütige Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann. „Dies betrifft in erster Linie Teile des Landsberger Nordens und Ostens“, sagte Thomas Keller von der Firma IBG in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Damit die Einsatzzeiten verbessert und das komplette Stadtgebiet innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist erreicht werden kann, sollen nun aus den Reihen der Feuerwehr vier Arbeitsgruppen gebildet werden, in denen konkrete Vorschläge erarbeitet werden.

Lagebesprechung der Landsberger Feuerwehr bei einem Brand im Gewerbegebiet. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Geprüft wird unter anderem ein weiterer Standort für die Feuerwehr im Landsberger Osten. Zunächst ein provisorischer, später ein dauerhafter. In die Gespräche soll auch die Feuerwehr Reisch eingebunden werden. Für den provisorischen Standort kommt der Bauhof infrage, der umgebaut werden soll. In einer Testphase von zwei bis drei Jahren sollen Vor- und Nachteile eines Standorts im Osten untersucht werden.

Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Situation im Landsberger Norden, in dem unter anderem das Gewerbegebiet liegt. Dabei könnte unter anderem die Möglichkeit einer Zweckvereinbarung mit der Feuerwehr Kaufering geprüft werden, wie Thomas Keller in der Sitzung sagte. Die Vorschläge aus den Arbeitsgruppen sollen bis Frühjahr 2021 vorliegen und anschließend im Stadtrat zur weiteren Diskussion gestellt werden.

Werbung für den Standort am Landsberger Bauhof

Der Stadtrat befürwortete das weitere Vorgehen ohne Gegenstimme. Feuerwehrreferent Franz Daschner (UBV) hatte zuvor Werbung für den provisorischen Standort am Bauhof gemacht. Die Feuerwehr benötige dort einen Garagenstellplatz für ein wasserführendes Fahrzeug und Sozialräume. Das sei insofern auch ideal, weil einige Mitglieder der Feuerwehr im städtischen Bauhof arbeiten. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) nutzte die Gelegenheit, den 194 Ehrenamtlichen (Stadt und Stadtteile) zu danken. Die Erfahrung und das Wissen, das die Feuerwehrleute nun auch in die Arbeit der Arbeitsgruppen einbringen, sei äußerst wichtig.

Stadtrat Christian Hettmer (CSU) sagte, dass bei der Feuerwehr in Reisch die Sorge herrsche, sie würde in einer möglichen Feuerwehr Ost aufgehen. Sollte das der Fall sein, würden bis zu 20 Ehrenamtliche aus dem Stadtteil den Dienst quittieren. Dabei sei der Feuerwehrverein sehr wichtig für das Dorfleben. Ziel sei es, dass der Standort im Osten auch von Reisch aus unter einsatztaktischen Gesichtspunkten gut erreichbar ist, sagte Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, dazu.

