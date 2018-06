06:04 Uhr

Warum die Internetseiten der Ammerseegemeinden offline sind

Die neue Datenschutzverordnung sorgt dafür, dass die Verwaltungsgemeinschaft Schondorf vorübergehend einen Experten einstellen muss.

Von Jutta Greil

Welche Auswirkungen hat die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) denn eigentlich auf die Kommunen vor Ort? Zum Stichtag 25. Mai endete nämlich die zweijährige Übergangsfrist. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schondorf hatte das zur Folge, dass die Webseiten der VG und der Gemeinden Schondorf, Eching und Greifenberg sicherheitshalber erst einmal vom Netz genommen wurden. Warum das so sein musste, darüber informierte VG-Vorsitzender und Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann in der jüngsten Gemeinschaftsversammlung. Und darüber, dass die VG bei der Gelegenheit auch eine neue Homepage bekommen soll.

Mit wem die Kommunen jetzt zusammenarbeiten

Die kommunalen Seiten sind zwar wieder online, aber es gibt laut Herrmann „noch viel zu tun für die Verwaltung“. So müssen beispielsweise bei allen Vereinen Einwilligungen eingeholt werden, damit die Adressen auf der Homepage weiterhin veröffentlicht werden dürfen. Inzwischen wurde auch ein Dienstleistungsvertrag mit der Firma Secure Consult abgeschlossen. Dort arbeitet man mit dem Kommunalen Zweckverband Oberland zusammen, bei dem die VG wegen der kommunalen Verkehrsüberwachung bereits Mitglied ist, sagte Herrmann.

Die Experten stellen den Gemeinden eine behördliche Datenschutzbeauftragte und eine behördliche IT-Sicherheitsbeauftragte als Ansprechpartner, die von der Gemeinschaftsversammlung und von den Gemeinden namentlich bestellt werden. Auch für die gemeindeeigenen Einrichtungen wie etwa die Freiwilligen Feuerwehren und Kindergärten sind die Datenschützer vorerst zuständig. Herrmann kündigte auch an, dass vermutlich für ein bis zwei Jahre ein Koordinator eingestellt werden müsse, der die notwendigen Arbeiten vor Ort durchführen wird.

Warum die Übergangsfrist nicht genutzt wurde

Ob es eine interne Lösung gibt oder ob die Stelle ausgeschrieben werden muss, sei noch offen. Herrmann hielt eine Halbtagsstelle für ausreichend. Angeregt wurde in der Versammlung, dass man den Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde suchen sollte, um eine Vollzeitkraft gewinnen zu können. Einstimmig beschloss die Versammlung, dass die Stelle - wenn nötig - ausgeschrieben werden darf.

Die Frage, weshalb die inzwischen abgelaufene zweijährige Übergangsfrist nicht schon genutzt worden sei, um sich auf die Umstellung vorzubereiten, beantwortete Herrmann damit, dass man in guter Gesellschaft mit den Gemeinden im Landkreis sei und man schlichtweg abgewartet habe. Bei der Gelegenheit wurde auch über die Neugestaltung der Homepage gesprochen. „Altbacken und unübersichtlich“, so beurteilt Herrmann den derzeitigen Internetauftritt der Gemeinde und der VG. Ein Relaunch der Homepage, also eine neu gestaltete Internetseite, solle daher durchgeführt werden.

