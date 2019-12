Warum die Stadtpfarrkirche abends geschlossen ist

Plus In Sozialen Netzwerken kritisieren Besucher des Christkindlmarkts, dass sie abends die Krippe nicht anschauen können. Stadtpfarrer Michael Zeitler nennt die Gründe und spricht von unhaltbaren Zuständen.

Sabine Müller wollte ihrer Enkelin kürzlich die Luidlkrippe in der Landsberger Stadtpfarrkirche zeigen. Daraus wurde nichts, denn gegen 18 Uhr waren die Tore der Kirche verschlossen. In den Sozialen Medien sorgt das Thema für kontroverse Diskussionen. Das Landsberger Tagblatt hat bei Stadtpfarrer Michael Zeitler nachgefragt, was es mit der Kirchenschließung auf sich hat. Der Geistliche spricht von unhaltbaren Zuständen und ärgert sich über das Verhalten einiger Kirchenbesucher.

Eine Münze eingeworfen und schon öffnet sich ein Türchen und gibt den Blick auf ein Jesuskindlein vor einer Engelschar frei. Daneben sieht man ein Engerl auch noch die Glocke läuten. In der in der Stadtpfarrkirche ausgestellten Luidlkrippe ist aktuell Mariä Verkündigung dargestellt.

Derzeit ist in der Krippe in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt Mariae Verkündigung zu sehen. Bild: Thorsten Jordan

Das wollte Sabine Müller ihrer dreijährigen Enkelin zeigen, doch an besagtem Tag um 18 Uhr hatte die Kirche schon geschlossen. Müller ist sich sicher, dass Mariä Himmelfahrt früher länger geöffnet hatte. Damals sei sie auch mit ihren mittlerweile 25- und 28-jährigen Kindern während des Christkindlmarkts zur Luidlkrippe gegangen.

Schon im vergangenen Jahr vor verschlossenen Türen

Alle Türen seien verschlossen gewesen. Im vergangenen Jahr sei sie zum Christkindlmarkt auch schon vor einer verschlossenen Kirche gestanden. Da habe sie auch im Pfarrbüro angerufen. Sabine Müller wünscht sich, dass die Kirche bis gegen 20 Uhr offenbleibt – zumindest die Nebeneingänge auf der vom Christkindlmarkt abgewandten Seite.

Doch warum wird die Kirche so früh zugesperrt? Stadtpfarrer Michael Zeitler verweist darauf, dass es Kernöffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr gebe, die auch im Internet nachzulesen sind. Das sei wichtig für Touristen, die das Gotteshaus besuchen wollten. Oft sei Mariä Himmelfahrt aber bis gegen 18 Uhr geöffnet. Während der Christkindlmarkzeiten ist das Hauptportal geschlossen.

Der Geistliche ist erstaunt darüber, „dass man Kommentare in den Sozialen Medien postet, anstatt einfach im Pfarrbüro nachzufragen“. Seit wann wird die Kirche in Landsbergs Mitte abends abgesperrt? „Das ist seit 550 Jahren so, seit es die Kirche gibt“, sagt Pfarrer Michael Zeitler. Es sei ein sehr wertvolles Gebäude und in der Dunkelheit bestehe die Gefahr, dass Kircheninventar mitgenommen werde.

Während des Christkindlmarkts ist das Hauptportal der Landsberger Stadtpfarrkirche geschlossen. Bild: Thorsten Jordan

In Landsberg sei man sowieso sehr verwöhnt, wenn es um offene Gotteshäuser gehe. Selbst die kleine Kirche in Sandau sei täglich geöffnet. In Italien sei manche Kirche nur vormittags zwei Stunden und nachmittags zwei Stunden geöffnet. „Auch der Petersdom schließt im Herbst und Winter um 18 Uhr.“ Sicherlich sei es schön, wenn man Kindern und Enkeln die Luidlkrippe zeigen könne, versteht Zeitler den Wunsch von Sabine Müller, die Kirche besuchen zu können. Auf jeden Fall müssen die Kirchenbesucher während des Landsbergers Christkindlmarkts – er geht noch bis Sonntag – einen Seiteneingang nutzen. Denn das Hauptportal ist geschlossen, sobald Glühwein auf dem Markt ausgeschenkt wird.

Die Gründe seien Vandalismus und Unachtsamkeit einiger Besucher, sagt der Pfarrer. Neulich habe er sich eine halbe Stunde in die Kirche gesetzt und die Szenerie beobachtet. „Ich musste gehen, weil ich mich so aufgeregt habe.“ Nicht nur, dass Essen und Trinken mit ins Gotteshaus genommen werden – Zeitler erzählt, dass einzelne Besucher die Kirche sogar als Toilette nutzten.

Die Kirche wird als Toilette missbraucht

„Am Samstag und Sonntag passen Pfarrgemeinderatsmitglieder auf, damit niemand mit Bratwurstsemmel und Glühweintasse in die Kirche kommt und sich keine klebrige Glühweinspur in der ganzen Kirche verteilt.“ Die Aufpasser würden ständig blöd angeredet, erzählt der Geistliche. „Es gibt Leute, die sehen das gar nicht ein, es ist kein Anstand vorhanden. Ich gehe doch auch nicht mit der Bratwurst ins Stadttheater.“ Im Sommer kämen immer wieder Besucher mit Speiseeis und verdreckten den Kirchenraum mit ihrem Essen.

Die Türen sind während des Christkindlmarktes schon lange zu

Das LT hatte die Öffnungszeiten von Mariä Himmelfahrt bereits vor fünf Jahren in der Vorweihnachtszeit thematisiert. Schon damals hatte Mesner Thorsten Poth gesagt, dass man bereits vor Jahren davon abgekommen sei, Mariä Himmelfahrt während des Christkindlmarktes länger zu öffnen.

