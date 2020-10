vor 33 Min.

Warum die Weihe der Kirche in Leeder zu spät gefeiert wurde

Plus Die Chronisten sind das Gedächtnis der Orte: In einer Serie stellt das LT sie vor. Zu Beginn erzählt Franz Xaver Haibl aus Leeder über sein Hobby und seine Schätze.

Von Andreas Hoehne

„Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht“, sagte der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, einmal. Das Gedächtnis der Orte sind nicht zuletzt die Ortschronisten, die forschen und ihre Erkenntnisse teils veröffentlichen. Wir stellen in einer Serie die Ortschronisten am Lechrain vor.

Leeder Einen reichen Fundus an Wissen hat der 83-jährige Franz Xaver Haibl aus Leeder in den vergangenen 50 Jahren über sein Dorf zusammengetragen. Alles begann mit dem Blick aus dem Fenster.

Hilfe vom Heimatpfleger aus Kaufbeuren

Das Interesse an seinem Heimatdorf sei gewachsen, berichtet Haibl, als er mit seiner Frau in den 1960er-Jahren von seiner auswärtigen beruflichen Tätigkeit nach Leeder zurückgekehrt war. Von seiner Wohnung in der Hauptstraße aus konnte er die Mariensäule am Anfang der Weldener Straße sehen, die sich damals in sehr schlechten Zustand befand. Mit Wasser und Bürste begann er, das Denkmal aus dem Jahr 1889 zu reinigen, und er erneuerte zudem den goldenen Strahlenkranz und die Lilie. Dabei bekam er spontane Unterstützung durch Leederer Bürger und Vereine. Im zweiten Anlauf gelang es ihm, den damaligen Bürgermeister Michael Rehle dazu zu bewegen, dass die Gemeinde die Kosten für die Restaurierung der goldenen Inschrift übernahm.

Eine Anleitung für seine ersten Recherchen in der Ortsgeschichte erhielt Haibl vom Kaufbeurer Heimatpfleger. Dieser empfahl ihm, in München die Katasterpläne von Leeder zu bestellen. In Kaufbeuren konnte er sie einsehen. So begann er, die historischen Hausnamen zu erfassen. Sichtbares Ergebnis seiner weiteren Arbeit war 2010, als von ihm zum Abschluss der Dorferneuerung das „Häuserbuch Leeder“ veröffentlicht wurde. In ihm sind auf über 400 Seiten alle Anwesen im Ortskern beschrieben, ihre früheren und heutigen Besitzer genannt und durch historische und aktuelle Aufnahmen illustriert. Mitgewirkt an dem Werk hat Juliane Nieberle.

Ein Dokument über die Ein- und Ausgaben der Gemeinde im Jahr 1668. Bild: Julian Leitenstorfer

Buben wurden fürs Läuten bei der Weihe bezahlt

Während seiner Zeit als Kommunalpolitiker machte sich Haibl auf die Suche nach der Ortschronik, die der 1934 verstorbene Lehrer Jakob Strobl verfasst hatte. Der 83-jährige ehemalige Goldschmiedemeister war von der Gründung der Gemeinde Fuchstal im Jahr 1972 bis 2002 aktiv, davon die letzten zwölf Jahre als Rathauschef. Von der Chronik gab es noch zwei handschriftliche Exemplare, mittlerweile liegt sie auf seine Anregung hin auch in gedruckter Form vor. Franz Xaver Haibl erinnert sich, dass seine im Maschinenschreiben geübte Tante während ihres Sommerurlaubs begonnen hatte, die Aufzeichnungen des Hauptlehrers abzutippen.

Zu den besonderen Funden gehörte eine Rechnung von 1742, die belegte, dass die Gemeinde in diesem Jahr die Buben bezahlt hatte, die das Läuten bei der Weihe der neuen Kirche übernommen hatten. So hatte man in Unkenntnis dieses Fundes das 250-jährige Jubiläum erst 1993 statt 1992 gefeiert. Eine andere Urkunde aus dem Jahr 1807 belegte das Recht der Gemeinde, zwei Mal im Jahr einen Markt abzuhalten. Gefunden habe er auch die Rechnungen, die „Lechhansl“ Johann Baptist Baader für das Malen der Altarbilder in der Kirche gestellt hatte. Weitere aktuelle Forschungsvorhaben Haibls betreffen die Entwicklung der Straßenbeleuchtung und des Fernmeldewesens in Leeder.

Franz Xaver Haibl stellte fest, dass das 250. Jubiläum der Weihe von Mariä Verkündung zu spät gefeiert wurde. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Gemeinde- und Pfarrarchiv als wichtige Quellen

Wichtige Quellen stellten das Gemeinde- und Pfarrarchiv dar. Jenes der Gemeinde war auf dem Dachboden der Pfarrkirche gelagert, wo es ungeschützt der Witterung ausgesetzt war. Haibl ließ es katalogisieren und in einem Raum im Rathaus unterbringen, mittlerweile wurde es aus Platzmangel in den Bauhof verlegt. Das kirchliche Archiv befand sich im Dachboden des alten Pfarrhofes. Vor dessen Abbruch händigte er die Urkunden der Diözese aus, was sich insofern für ihn als etwas unpraktisch erwies, da er später zum Nachlesen immer nach Augsburg fahren musste.

Das Lesen der historischen Schriften sei oft nicht einfach, berichtet er, da nicht jeder Gemeindeschreiber gleichermaßen sorgfältig gewesen sei. Oft gelinge ihm das Erfassen der Texte durch den Vergleich der Buchstaben, die er bekannten Worten entnommen habe. Die alten Rechnungen vermitteln einen Einblick in eine Zeit, in der Kirche und Gemeinde eng miteinander verbunden waren und die weltliche Obrigkeit Geld an die Geistlichkeit bezahlte, um Schutz für die Einwohner zu erflehen.

Franz Xaver Haibl hielt vieles handschriftlich fest

Viele seiner Recherchen habe er handschriftlich verfasst. Zum Teil habe er jetzt damit begonnen, sie in den Computer zu tippen, berichtet der Chronist. Ob seine Tochter Dr. Michaela Haibl, die an der Universität Dortmund im Bereich Kulturanthropologie lehrt, eines Tages die Unterlagen übernimmt und weiterführt, sei ungewiss. „Ich bin aber bereit, jeden ernsthaften Interessenten an meinem Wissen teilhaben zu lassen“, versichert er. Es scheine aber kaum jemanden zu interessieren, stellt er fest, denn nur sehr selten erreiche ihn eine Anfrage.

