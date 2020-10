vor 32 Min.

Warum ein Baugebiet in Geltendorf seit Jahren brach liegt

Die Straße ist gebaut, auf den Parkbuchten stehen vereinzelt Fahrzeuge. Gebaut werden kann an der Hausener Straße in Geltendorf aber nach wie vor nicht.

Plus Straße, Parkplätze, Wasserleitung und Kanal für ein neues Wohngebiet an der Hausener Straße in Geltendorf sind längst verlegt. Gebaut werden kann dort bislang aber nicht. Wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll.

Von Romi Löbhard und Gerald Modlinger

In Geltendorf gibt es ein seit zwei Jahren großteils erschlossenes Baugebiet. Gebaut werden kann dort aber noch nicht. Gut einsehbar liegt es an der Umgehungsstraße. Entsprechend oft sorgt es für Nachfragen. Es handelt sich um das Baugebiet an der Hausener Straße. Jetzt, so kündigt Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) an, soll Bewegung in die Sache kommen.

Es ist etwa fünf Jahre her, dass sich die Gemeinde und zwei Grundstückseigentümer einig wurden. Man wollte halbe-halbe machen: Die Gemeinde erwarb die Hälfte der Fläche, der Rest verblieb bei den ursprünglichen Eigentümern. Die Gemeinde ließ einen Bebauungsplan aufstellen. Bereits seit Dezember 2017 ist dieser rechtskräftig. Er sieht acht gemeindliche und acht private Plätze vor. Gebaut werden können Einzel- und Doppelhäuser.

Auch für den Brandschutz ist schon gesorgt

2018 wurde das Gebiet mit Straßen und Ver- und Entsorgungsleitungen ausgestattet. Bei der neuen Ringstraße und den Parkbuchten fehlt nur noch die Deckschicht. Genutzt werden Straßen und Parkflächen bereits – von Wohnmobileigentümern und anderen Autobesitzern. Der Zuschnitt der Bauplätze ist ebenfalls zu erkennen, und zwar an Kanaldeckeln und Trinkwasseranschlüssen. Selbst ein Hydrant ist gesetzt – die Feuerwehr kann im Brandfall also löschen. Auch eine neue Bushaltestelle gibt es.

Wie es nun weitergeht? Laut Bürgermeister Robert Sedlmayr findet derzeit das Umlegungsverfahren statt. Dazu wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch ein Straßenname beschlossen: Man einigte sich mehrheitlich (12:8) auf die Bezeichnung „Am Hausener Feld“. Bei einem Umlegungsverfahren werden die ursprünglichen Grundstücksgrenzen neu geordnet. Zunächst kommt die zur Verfügung stehende Fläche „in einen Topf“, sie bildet die Umlegungsmasse. Nach dem Herausrechnen von Verkehrs- und Grünflächen werden gemäß dem Bebauungsplan Grundstücke gebildet, die sich für eine Bebauung eignen. Das Verfahren sei nur noch eine formelle Sache, sagt Sedlmayr.

Der 31. März 2021 ist ein entscheidendes Datum für viele Bauherren

Über die Gründe dieser Verzögerung schweigt sich der Bürgermeister aus. Die Ursache sei „nicht zwingend in der Verwaltung zu finden“, sagt er. Etwas anders formuliert es CSU-Gemeinderat Josef Weiß: In der Verwaltung habe man sich in den vergangenen Jahren nicht besonders um das Thema gekümmert.

Nun soll es aber zügig vorangehen, deutet Sedlmayr an. Und auch Weiß fordert dies. Er blickt auf den 31. März 2021. Bis dahin könnten Familien noch das Baukindergeld beantragen – Voraussetzung dafür sei jedoch, dass sie ein Grundstück und einen genehmigten Bauantrag vorweisen können. Eine Familie mit zwei Kindern kann sich so einen Zuschuss von 24000 Euro sichern.

So sieht der weitere Fahrplan für das Baugebiet aus

Laut Sedlmayr soll das Umlegungsverfahren bis Dezember abgeschlossen sein. Bis dahin sollen auch die Vergabekonditionen feststehen. Ab Januar könnten die acht Parzellen an der Hausener Straße verkauft werden. Wie Bürgermeister Sedlmayr vor einigen Wochen auf Nachfrage informierte, hatte der „alte“ Gemeinderat übereinstimmend erklärt, dies dem neu gewählten Gremium überlassen zu wollen.

Die Gemeinde Geltendorf hat auch sieben weitere Bauplätze, die schon vor Jahren erschlossen wurden, und auf die die künftigen Verkaufsmodalitäten angewandt werden sollen. Sie liegen im „Grübelanger“ in Walleshausen. Die Grundstücke, die dort von Privatleuten verkauft werden können, sind hingegen bereits großteils bebaut. Dass die Gemeinde schon vor Jahren in finanzielle Vorleistung getreten ist, Grundstücke erworben und erschlossen hat, sieht Sedlmayr nicht als finanziell problematisch an: „Wir haben aktuell genügend Geld auf den Konten, wir werden nicht in die Lage kommen, Schuldzinsen zahlen zu müssen“, versichert er.

Diese Einschätzung teilt zwar Josef Weiß, andererseits habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren die Paartalhalle in Walleshausen „verlottern“ lassen und es seien auch keine weiteren Grundstücke gekauft worden. Zudem würde das Geld in nächster Zeit schon weggehen, sagt Weiß, und erwähnt dabei den Bau eines neuen Kinderhauses.

