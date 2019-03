18:08 Uhr

Warum es im Kauferinger Westen stinkt

Seit 20 Jahren entweichen in Kaufering unangenehme Gerüche aus einer Leitung aus Igling. Dessen Gemeinderat hat jetzt weitere Gegenmaßnahmen beschlossen.

Von Christian Mühlhause

Die meisten Menschen freut es, wenn es endlich richtig Frühling wird, die Sonne scheint und die Temperaturen nach oben klettern. Anders ist das bei einigen Kauferingern, die im Bereich des Wörnitzwegs leben. Wenn es wärmer wird, fängt es nämlich bei ihnen an zu stinken. Grund ist die Abwasserdruckleitung, die von Igling nach Kaufering führt und in der sich Schwefelwasserstoff sammelt.

„Je wärmer und trockener es ist, desto schlimmer ist die Situation bei uns. Das Problem tritt ab etwa 20 Grad Außentemperatur auf. Der vergangene Sommer war extrem“, sagt ein Anwohner auf Nachfrage des LT. Teils seien auch die Nachbarn rund um die Donaustraße, bis hin zum östlich gelegenen Lechweg betroffen, so der Anwohner, der nicht namentlich genannt werden möchte. „Das Problem besteht seit 20 Jahren und es wurde auch schon einiges probiert, aber nichts hat wirklich gut geholfen“, sagt er. Der unangenehme Geruch suche sich seinen Weg über das Leitungsnetz und ströme über die Toiletten in die Wohnhäuser. Das Problem bestehe vor allem morgens und abends „geballt“. Dann nämlich erfolge eine Druckspülung, um die Leitung freizubekommen. Eine der Gegenmaßnahmen, die ergriffen wurden.

Leitung ist zu groß

Die Ursache des Problems liegt in der überdimensionierten Leitung, sagt Iglings Bürgermeister Günter Först. Deswegen werde das Abwasser nicht vernünftig weitergeleitet und der Schwefelwasserstoff sammle sich in der Leitung, die unter der neuen B17 hindurchführt. In der Vergangenheit seien unter anderem Deckel verschlossen worden, um das Problem zu lösen. Doch nichts habe geholfen.

Nun startet die Gemeinde Igling einen neuen Anlauf, um das Problem in den Griff zu bekommen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass dem Abwasser in den beiden Pumpwerken ein Mittel zugeführt werden soll, das Schwefelwasserstoff bindet. Dadurch soll das Wachstum von Bakterien unterbunden werden. Zunächst soll ein drei bis vier Monate dauernder Probebetrieb stattfinden, der von einem Ingenieurbüro fachlich begleitet wird. Starten werde der Probebetrieb in der warmen Jahreszeit, „also frühestens im Mai“, so Günter Först.

Die Kosten dafür belaufen sich laut Bürgermeister auf etwa 4000 Euro. Sollte sich das Zusetzen des Mittels zum Abwasser als geeignete Lösung erweisen, würden künftig jährlich rund 25000 Euro fällig. Die Gemeinderäte interessierten sich in der jüngsten Sitzung vor allem für die Frage, ob das Mittel schädliche Nebenwirkungen habe. Dies sei nicht der Fall, so Först.

Zuständigkeit hat gewechselt

Zuständig für das Leitungsnetz waren bis vor zwei Jahren die Kauferinger, bevor diese es an Igling zurückgaben. Kauferings Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel begründet diesen Schritt so: „Igling hat in den 1990er-Jahren sein Abwassernetz neu gebaut und in diesem Zuge bei Kaufering angefragt, ob der Markt die Wartung des Netzes mit übernehmen könnte. Der Aufwand wurde für unser Personal aber immer größer, weswegen der Unterhalt wieder an die Gemeinde Igling zurückgegeben wurde.“

Aus Sicht des Anwohners ist das Problem vor allem deswegen entstanden, weil sich die damals Verantwortlichen Geld sparen wollten. „Man hat sich zwei Kilometer Druckleitung gespart, indem man das Abwasser aus Igling schon bei uns im Wörnitzweg ins bestehende Netz eingeleitet hat und die Leitung von Igling nicht bis zur Kläranlage verlegt hat.“ Jahrelang hätten er und seine Nachbarn sich beschwert, dann sei eine Druckspülung eingebaut worden, die alle zwölf Stunden die Leitung reinigt.

Garbiele Triebel ist zuversichtlich, dass der Gestank bald verschwunden ist. „Es liegen konkrete Maßnahmen vor, die sehr erfolgversprechend sind. Die Gemeinde Igling arbeitet eng mit dem Markt Kaufering zusammen“, sagt sie. Zurückhaltender reagiert Iglings Bürgermeister Först aufgrund früherer Erfahrungen: „Wir müssen schauen, was es bringt.“

