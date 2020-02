Warum es keine Lechtaler-Wurst aus Landsberg mehr gibt

Plus Nach dem Aus für die Wurstmarke "Lechtaler": Der Betreiberkonzern erklärt, warum er die Produktion in Landsberg einstellt.

Der Versuch der Zur-Mühlen-Gruppe, in Landsberg eine regionale Wurstmarkte zu etablieren, wird beendet. Wie berichtet, sollen die Produktion der „Lechtaler“-Wurstwaren und der Werksverkauf in der Justus-von-Liebig-Straße eingestellt werden. Der Betreiberkonzern erklärt sein Vorgehen.

Wann der Betrieb eingestellt wird, ist noch offen. Zur-Mühlen-Sprecher Dr. André Vielstädte verweist auf LT-Nachfrage darauf, dass erst die Sozialplan-Verhandlungen geführt werden sollen. Unbestätigt blieb die von einem Mitarbeiter verbreitete Meldung, dass der Betrieb noch bis Ende Juli laufen werde. Aktuell 77 Mitarbeiter sind von der Standortschließung betroffen, Fachkräfte in der Produktion ebenso wie Hilfskräfte etwa in der Logistik, erklärt Vielstädte. Man sei aber hoffnungsvoll, dass die Mitarbeiter neue Arbeitsplätze finden. Die Schließung des Werks ordnet Vielstädte in eine allgemeine „Konsolidierungsphase“ der Wurstbranche ein. Von dieser seien – zwischen großen Produktionsstätten und handwerklichen Metzgereien – insbesondere kleinere mittelständische Betriebe betroffen.

Der Vorgängerbetrieb wurde 2017 insolvent

Unter dem Label „Lechtaler“ hatte die Zur-Mühlen-Gruppe seit Herbst 2018 in Landsberg produziert. Das Werk gehörte zuvor zur Firmengruppe „Lutz Fleischwaren“, die 2017 Insolvenz angemeldet hatte. Drei Lutz-Standorte wurden kurze Zeit später von der Zur-Mühlen-Gruppe übernommen, die zum Tönnies-Konzern gehört. Mit der Marke „Lechtaler“ wollte sich das vor allem in Nord- und Ostdeutschland tätige Unternehmen verstärkt in Süddeutschland etablieren. Die "Lechtaler"-Wurstwaren kamen 2018 auf den Markt.

Doch der Versuch, eine „bayerische Regionalität“ herauszuarbeiten und damit auch einen höheren Aufwand bei der Herstellung zu leisten, hatte nicht den erwünschten Erfolg. Die Produktionskosten im Süden seien insbesondere durch höhere Löhne als in Nord- und Ostdeutschland, erläutert Zur-Mühlen-Sprecher Vielstädte, und es sei schwer, Mitarbeiter zu finden. Daneben gelang es offenbar nicht immer, die „Lechtaler“-Selbstbedienungsprodukte in die Supermärkte zu bringen. Zu den Handelspartnern gehört zwar unter anderem Edeka, jedoch nicht in Südbayern. Das sei mit ein Grund gewesen, warum „Lechtaler“ nicht zum Erfolg gekommen sei, so Vielstädte.

Der Rohstoff Fleisch wird eingekauft

In der Landsberger Wurstfabrik wird weiterverarbeitet. Das dafür notwendige Fleisch werde eingekauft, erklärt Dr. André Vielstädte, und zwar aus Deutschland. „Wir sortieren nach Qualität“, erklärt er die Philosophie des Konzerns. „Für uns ist nicht entscheidend, ob Fleisch aus Ostwestfalen, Thüringen oder aus dem Schwäbischen kommt.“ Das Stichwort „Regionalität“ bewertet Vielstädte zwiespältig: „Das Thema Regionalität spielt für viele Verbraucher eine Rolle und es gibt Anforderungen des Handels, aber wir mussten an diesem Beispiel lernen, dass es uns nicht gelungen ist, dafür einen Mehrpreis bezahlt zu bekommen.“

