Warum ist der Landkreis Landsberg beim Impfen so langsam?

Plus Im Vergleich zu anderen Landkreisen hinkt man in Landsberg nicht nur beim Impfen hinterher. Auch in Sachen Informationspolitik bleiben die Bürger auf der Strecke. LT-Redakteur Dominic Wimmer wünscht sich endlich Transparenz.

Zahlen lügen nicht. Sie lassen Vergleiche zu. Jetzt zeigt eine Auswertung unserer Zeitung: Im Landkreis Landsberg wird relativ langsam gegen das Coronavirus geimpft. Das zeigt eine Umfrage in anderen Landkreisen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen.

Unsere Redaktion hat unter anderem überprüft, wie hoch der prozentuale Anteil der Bevölkerung ist, der schon eine Erst- oder Zweitimpfung erhalten hat. Da besteht bei uns hier in der Heimat Nachholbedarf, wenn man sich die Statistiken der anderen Landkreise so anschaut.

Der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau geht ganz anders mit den Zahlen um

Woran liegt es? Hat der Landkreis Landsberg im Vergleich zu anderen Kreisen deutlich weniger Impfstoff erhalten? Ist das Impfzentrum in Penzing zu klein, gibt es dort zu wenig Mitarbeiter? Ist das Terminmanagement verbesserungswürdig? Ist die Impfbereitschaft so niedrig? Noch schlimmer: Liegt unter Umständen ungenutzter Impfstoff herum? Letzteres wäre besonders schlimm. Denn letzten Endes bedeuten die Corona-Schutzimpfungen vorerst den schnellsten Weg raus aus der Krise. Viele Menschen knüpfen an eine Impfung die Hoffnung auf die Rückkehr in ein normales Leben, in dem sie selbst, ihre Familienmitglieder und andere vor einer schweren Erkrankung geschützt werden.

In anderen Regionen hat sich der Impfstoff von AstraZeneca als Ladenhüter erwiesen. Ist es bei uns auch so? Oder kommt man einfach nicht hinterher mit den Impfungen? Leider rückt das Landratsamt Landsberg keinerlei Infos raus, wie viel Impfstoff derzeit in den Kühlschränken liegt. Angeblich würden konkrete Zahlen bei einer Berichterstattung durch unsere Zeitung Impfstoffdiebe anlocken. Dieses Argument gilt nicht.

Unsere Redaktion hat gestern testweise im Landratsamt Weilheim-Schongau nachgefragt und wollte die aktuell vorrätige Impfstoffmenge erfragen. O-Ton des Pressesprechers: „Klar, das ist doch kein Geheimnis. Rufen Sie einfach beim Chef des Impfzentrums an. Der hat die Zahlen.“ Nach dem zweiten Klingeln bei der Hotline des Peißenberger Impfzentrums war eine freundliche Dame am Telefon und sicherte einen Rückruf zu. Zudem schafft es das Landratsamt Weilheim-Schongau, tagesaktuell die Impfzahlen online zu veröffentlichen. In Landsberg gibt es aus technischen Gründen diese Statistik nur einmal pro Woche...

Im Landkreis Landsberg ist in Sachen Infopolitik und Impfgeschwindigkeit Luft nach oben. Andere Landkreise machen es vor. Die Bürger und auch die Medienvertreter haben ein Recht darauf, detailliert informiert zu werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen