Warum ist die Corona-Infopolitik im Kreis Landsberg so schwach?

Plus Es gibt einen zweiten bestätigten Infektionsfall mit einer Corona-Mutation und im Klinikum in Landsberg werden mehr Covid-19-Fälle behandelt. Landrat Thomas Eichinger reagiert auf Kritik an seiner Infopolitik.

Von Thomas Wunder

Im Landkreis Landsberg verschärft sich die Corona-Lage. Seit Dienstag steht fest, dass sich mindestens eine weitere Person aus dem Landkreis mit der britischen Virusvariante infiziert hat. Zudem hat das Gesundheitsamt eine Senioren-Wohngemeinschaft in Windach aufgelöst, in der sich alle zehn Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt haben und der Verdacht besteht, dass es sich um Mutationen handelt. Derweil äußert sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung zur Infopolitik des Landratsamts, das unter anderem nicht mitgeteilt hat, dass ein Asylbewerber mit Verdacht auf eine Virusvariante in das Krankenhaus nach Buchloe eingeliefert wurde und nicht nach Landsberg.

Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, hat das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit eine Infektion eines Landkreisbürgers mit der britischen Virusvariante (B 1.1.7) bestätigt. Die betreffende Person befinde sich bereits seit 20. Januar in Quarantäne und zeige keine Symptome. Das sei der zweite bestätigte Fall im Landkreis. Ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter der Pähler Großbäckerei Kasprowicz handelt, wollte das Landratsamt nicht bestätigen. Das Landratsamt Weilheim hat dem LT am Mittwoch bestätigt, dass sich ein Mitarbeiter aus dem Landkreis Landsberg mit der britischen Virusvariante infiziert hat. Möglicherweise gibt es also drei Fälle.

Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU). Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Der erste Fall im Landkreis – ebenfalls mit der britischen Virusvariante – sei im Januar nach einer rückwirkenden Untersuchung einer Probe vom Dezember festgestellt worden. Da die betroffene Person zwar im Landkreis gemeldet sei, sich hier aber nicht aufhalte, habe das Gesundheitsamt keine Kontaktpersonen ermittelt und das Landratsamt den Fall auch nicht öffentlich gemacht. Erst auf Nachfrage unserer Zeitung wurde der Fall damals bestätigt.

Viele Informationen zu Corona kommen - wenn überhaupt - auf Nachfrage

Hinsichtlich des Vorgehens beim Verdacht einer Mutation teilt das Landratsamt mit: „Die Infektionsschutzmaßnahmen sind die gleichen wie bei jedem anderen Fall.“ Bei Vorliegen von Verdachtsfällen mit Virusvarianten wie auch bestätigten Fällen sei aber eine sonst übliche Verkürzung der Quarantänedauer von 14 auf zehn Tage nicht möglich. Zudem erfolge bei Fällen mit Virusvarianten vor Beendigung der Isolation ein PCR-Test.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat das Landratsamt bestätigt, dass die Bewohner einer Seniorenwohngemeinschaft aus Windach auf die Covid-19-Station des Landsberger Klinikums verlegt wurden. Am Freitag hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass alle zehn Bewohner und sieben Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden waren und auch dort der Verdacht einer Mutation bestehe. Vier Bewohner waren bereits vor einer Woche ins Klinikum verlegt worden. Am Freitag hatte es im Landkreis den 37. Corona-Toten gegeben. Ob es sich dabei um eine Person aus der Wohngemeinschaft handelt, dazu war aus dem Landratsamt nichts zu erfahren. Weil nun auch weitere Senioren und Beschäftigte Symptome gezeigt hätten und die Betreuung nicht mehr gewährleistet werden könne, habe das Gesundheitsamt entschieden, die übrigen sechs Bewohner auch ins Klinikum nach Landsberg zu verlegen. Im Klinikum werden derzeit 15 Covid-19-Patienten behandelt, davon mehrere auf der Intensivstation.

Das Landratsamt räumt eine Windacher Wohngemeinschaft von Senioren

Nicht ins Landsberger Klinikum, sondern ins Krankenhaus nach Buchloe war am Mittwoch vergangener Woche ein Covid-19-Patient aus dem Landkreis Landsberg eingeliefert worden (LT berichtete). Auch bei dem 29-jährigen Asylbewerber besteht der Verdacht, dass er an einer Coronavirus-Mutation erkrankt ist. Weil er Symptome einer Lungenentzündung gezeigt hatte, forderte das Gesundheitsamt bei der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck einen Rettungswagen an.

Warum er nicht nach Landsberg, sondern nach Buchloe – das Krankenhaus hat sich mittlerweile abgeschottet – gebracht wurde, hat unsere Zeitung mittlerweile herausgefunden. Auf Nachfrage informiert das Klinikum, dass die Abteilung Innere Medizin „aufgrund von erheblichen Ausfällen des ärztlichen Personals“ am 27. Januar von 8.40 bis 16 Uhr bei der Rettungsleitstelle abgemeldet war. Das Personal sei aber nicht an Covid-19 erkrankt. „Daher suchte die Rettungsleitstelle das nächstgelegene Krankenhaus auf“, teilen Klinik-Vorstand Marco Woedl und der Ärztliche Direktor, Dr. Alexander Schnelke, mit. Covid-19-Patienten, auch Verdachtsfälle, würden nicht abgewiesen. Das bestätigt auch Florian Christner, der Leiter der Integrierten Leitstelle. Der Anruf des Gesundheitsamts, den Patienten in eine Klinik zu bringen, sei mittags erfolgt.

Dass das Landratsamt Verdachtsfälle von Virusvarianten nicht öffentlich macht, haben einige unserer Leser kritisiert. Zum Beispiel, dass seit 20. Januar bekannt war, dass bei dem 29-jährigen und acht weiteren Asylbewerbern der Verdacht auf eine Virusvariante besteht. Landrat Thomas Eichinger (CSU) sagt, man veröffentliche nur bestätigte Fälle, weil man die Bürger nicht verunsichern wolle. Zuletzt habe es immer wieder Verdachtsfälle gegeben, aber nur zwei seien bestätigt worden. „Ich nehme die Sorge und die Verunsicherung schon wahr“, sagt der Landrat. Aber jetzt wegen einer Mutation den Kopf zu verlieren, wäre falsch.

Wichtig sei, Verdachtsfälle zu isolieren und deren Kontakte nachzuverfolgen. Würden sie öffentlich gemacht, führe das zu einer Stigmatisierung der Betroffenen. Mit der bisherigen Infopolitik sei der Landkreis gut gefahren. Dennoch will sich der Landrat am Donnerstag ab 16.30 Uhr online Fragen der Bürger stellen. Die Infos dazu gebe es auf der Homepage des Landratsamts.

