11:15 Uhr

Warum sich der Himmel im Landkreis Landsberg gelb verfärbt

Plus Am Samstag ist der Himmel über dem Landkreis Landsberg gelblich-trüb. Wie das Wetterphänomen zu erklären ist.

Von Thomas Wunder

Viele haben sich am Samstagnachmittag über ein besonders Wetterphänomen gewundert. Der Himmel über dem Landkreis Landsberg war gelblich-trüb gefärbt. Das LT liefert die Erklärung für dieses Ereignis.

Ein Tiefdruckgebiet über Südwesteuropa transportierte am Samstag Wüstenstaub über das Mittelmeer bis in den Süden Deutschlands. Das teilten mehrere Wetterdienste mit. Eine gelblich-trübe, auch hellbraune Wolkendecke bedeckte den Himmel. Der Wüstenstaub stamme vor allem aus den nordwestafrikanischen Staaten Mauretanien, Mali und Algerien. Er sei dort aufgrund der warmen Temperaturen zwei bis fünf Kilometer hoch in die Luft aufgestiegen und bis nach Europa getragen worden.

Auch bei Sandau nahe Landsberg war das Wetterphänomen am Samstag zu sehen. Bild: Julian Leitenstorfer

Im Landkreis Landsberg wunderten sich viele Bürger über das Wetterphänomen, das nicht zum ersten Mal aufgetreten ist. Auch in den sozialen Medien wurde darüber diskutiert. Am Sonntag ist alles wieder vorbei. In Landsberg ist der Himmel grau und es regnet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen