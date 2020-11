vor 36 Min.

Was Herrsching mit den aktuellen „Tatort“-Folgen zu tun hat

Sonntag ist Krimizeit - dann läuft wieder eine Folge „Tatort“. Diesmal gibt es eine Besonderheit und auch Herrsching am Ammersee spielt eine Rolle.

2020 feiert die ARD 50 Jahre „Tatort“. In einer Doppelfolge, die an den nächsten beiden Sonntagen, 29. November und 6. Dezember, gesendet wird, ermitteln erstmals die „Tatort“-Teams aus München und Dortmund gemeinsam. Der erste Teil des Films wurde vom 11. November bis zum 15. Dezember 2019 in Dortmund und Köln gedreht und der zweite Teil vom 3. März bis zum 13. Juli 2020 in München und Umgebung.

Im März war das Drehteam eine Woche in Herrsching, teilt jetzt die Gemeinde mit. Gedreht wurde am Ammersee. Unterstützt wurden die Fernsehleute von der Wasserwacht und der Wassersportabteilung des TSV Herrsching. Beim Sportverein konnte das Drehteam die Räumlichkeiten für das Catering nutzen. Die Gemeinde stellte den Parkplatz zur Verfügung. (lt)

Lesen Sie dazu auch: "In der Familie": So wird Teil eins des Jubiläums-Tatort heute

Der "Tatort" wird 50: Testen Sie Ihr Krimiwissen in unserem "Tatort"-Quiz

Themen folgen