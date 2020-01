Was beim Snowdance-Filmfestival dieses Jahr geboten ist

Plus Vom 25. Januar bis 2. Februar wird Landsberg beim Snowdance Independent Filmfestival zur Filmstadt. Das LT vergibt erstmals einen Preis und hat mit Festivaldirektor Tom Bohn über das Programm gesprochen.

Die Programmhefte liegen aus, in weniger als vier Wochen startet in Landsberg das 7. Snowdance Independent Filmfestival: Vom 25. Januar bis 2. Februar 2020 gehört die Lechstadt wieder den unabhängigen Filmemachern. Als Eröffnungsfilm ist „Bruder Schwester Herz“ vorgesehen, eine „epische Komödie über eine Geschwisterliebe“, wie Festivaldirektor Tom Bohn sagt. Das Landsberger Tagblatt hat mit ihm gesprochen, was das Publikum heuer erwartet.

330 Filme aus 45 Ländern wurden eingesandt, die Auswahl verengte sich auf 20 Langfilme und 27 Kurzfilme. Englisch oder Fremdsprachig mit englischem Untertitel – das ist die internationale Filmfestivalsprache, wie Bohn erläutert. „Wir haben heuer aber einen großen Anteil deutscher Filme.“ Für ihn bemerkenswert: „Die Qualität wird immer größer, viele Filme stehen in nichts der ’normalen’ Produktion nach.“

Der Filmemacher muss in seiner Arbeit unabhängig bleiben

Viele Schauspieler sind laut Bohn immer schon von Independent-Produktionen überzeugt gewesen, „jetzt merken aber auch Regisseure und Produzenten, dass das eine Alternative zum Establishment ist“. Auch der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) sei wesentlich offener geworden, so Bohn.

Filmförderung – gibt’s das überhaupt in der Independent-Filmszene? Tom Bohn erläutert, dass die Regularien verändert wurden. Independent bedeute „unabhängig von Beeinflussung“. Wichtig sei, dass der Filmemacher eigenbestimmt handle. Und dies müsse er über die Dokumentation des Herstellungsprozesses beweisen. Selbst beim Fernsehen merke man allmählich, dass Filmemacher Raum brauchten, so Bohns Eindruck. Denn normalerweise gebe es in den Redaktionen der TV-Sender bestimmte Vorgaben über das Endergebnis.

IT, KI und die Zukunft sind Thema

Eine große Ausnahme von dieser Praxis sei „Die Rüden“ von Connie Walther im Auftrag des SWR – laut Programmheft „ein verstörender Experimentalfilm über aggressive Maskulinität“. „Da gab es nur eine Storyline und kein Drehbuch“, verrät Tom Bohn. Bei den Einsendungen heuer sei auffällig gewesen, dass sich viele Beiträge mit den Themen IT, Künstliche Intelligenz, der Endlichkeit und dem Tod auseinandersetzten. „Es gibt im Festivalprogramm drei Filme darüber, wie sich die Zukunft der Menschheit entwickelt, einen Langfilm und zwei Dokumentationen.“

Das Programm verspricht ein breit gefächertes Genre- und Themenfeld, hier ein Ausschnitt: Die Dokumentation „2030“ erzählt von der Sehnsucht, den Tod zu überwinden und der Science-Fiction-Film „A Living Dog“ vom Kampf zwischen Mensch und Maschine. In der Dokumentation „Data Science Pioneers: Conquering the Next Frontier“ werden Datenwissenschaftler vorgestellt. Der Mystery-Thriller „Frieda – coming Home“ feiert am Samstag, 25. Januar, seine Weltpremiere bei Snowdance. Mit „Locusts“ ist ein preisgekrönter Neowestern im Programm. Er spielt in einem Wüstenort in Australien. Das Drama „One half of me“ erzählt vom wahren Schicksal einer querschnittgelähmten Frau und in der Dokumentation „Unser Erbe“ geht es um den lebendigen Boden.

An vier Abenden werden Kurzfilme gezeigt

An vier Abenden werden im Stadttheater Kurzfilme präsentiert. Im Rahmenprogramm wird unter anderem wieder ein Jugendworkshop stattfinden. „Dieser Workshop lief sehr gut“, erzählt Tom Bohn. Neu sei ein Kriminalfilmworkshop. In der Säulenhalle wird wieder die Delo-Lounge zum Treffpunkt. Die Eröffnung am 25. Januar ist für geladene Gäste. Einen Tag später tritt die Band „Guru Guru“ im Foyer auf.

Zum siebten Mal findet heuer das Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg statt. Schauspieler Max Tidof wird als Gast erwartet. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Die Preisverleihung für die besten Festivalbeiträge findet am Samstag, 1. Februar, im Stadttheater statt. Den mit 2000 Euro dotierten Preis für den besten Spielfilm vergibt das Landsberger Tagblatt. Prämiert werden auch die beste Dokumentation (2000 Euro), der beste Kurzfilm (1000 Euro), der beste Werbefilm für soziale Zwecke (Social Spot, 500 Euro), die beste Regie und die beste Kamera. Nach der Preisverleihung steigt der Ball der Filmemacher. Special Guests sind die Schauspieler Heiner Lauterbach, Max Tidof, Lisa Bitter und andere. Es spielt die „Donkeyhonk Company“, parallel dazu gibt es Midnight Punk Rock in der Säulenhalle.

Tom Bohn wünscht sich mindestens 4000 Besucher

2019 verzeichnete das Snowdance Independent Filmfestival 3300 Besucher – 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie viele Besucher wünscht sich Tom Bohn 2020? 4000 sollten es in den Filmen und Veranstaltungen werden, meint der Festivalleiter. Übrigens ist der Streit mit Eventveranstalter Bastian Georgi aus dem Weg geräumt, „im Sinne der Landsberger Eventkultur“, wie Tom Bohn sagt. Georgi hatte Bohn im November bei einem Runde-Tisch-Gespräch von Landsberger Gastronomen angegriffen. Kritikpunkt Georgis war, dass die Stadt Landsberg das Filmfestival fördert. „Da ist nichts zurückgeblieben“, sagt Tom Bohn jetzt. Und er freue sich, dass im Orgateam immer mehr Landsberger dabei seien.

Ticketverkauf beim Stadttheater Landsberg, Ticket Service Vivell, Olympia-Kino sowie online.