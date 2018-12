09:18 Uhr

Was der Dießener Oskar Funke auf U 278 erlebt hat

Oskar Funke aus Dießen fuhr als Ingenieur im Zweiten Weltkrieg auf einem Unterseeboot. Die Sky-Serie „Das Boot“ bringt auch für ihn viele Erinnerungen zurück.

Von Dieter Schöndorfer

Es waren „nur“ zwei Feindfahrten, die der Fähnrich und spätere Oberfähnrich zur See Oskar Funke absolvierte. Der Zweite Weltkrieg hatte längst eine Wende zuungunsten des Deutschen Reiches genommen, die Kriegsmarine musste dramatische Verluste hinnehmen. Für Oskar Funke, der heute in Dießen lebt, sind die Erinnerungen an die Geschehnisse, obwohl sie nun schon über sieben Jahrzehnte zurückliegen, so präsent, als wären sie gestern erst passiert – nicht zuletzt durch den Start der vom Bezahlsender Sky produzierten Fernsehserie „Das Boot.“

Oskar Funke ist kein Sky-Abonnement, hat daher die Serie noch nicht gesehen, wohl aber das Original von Wolfgang Petersen und das schon sechs Mal. Er stellt dem Welterfolg ein gutes Zeugnis aus, so eindringlich treffe der Film die Ereignisse in den U-Booten der deutschen Kriegsmarine, wie er sie ab 1942 miterlebt hatte. Lediglich zum Thema Meuterei hat er eine andere Meinung: „Das kann ich mir so nicht vorstellen.“

In der Skagerrak-Crew

1940 hatte sich der heute 97-jährige Funke bereits bei der Marine als Offiziersanwärter beworben. Dann kam der 1. Juni 1942. Die Einberufung zur U-Boot-Waffe der Kriegsmarine erfolgte, Oskar Funke gehörte fortan zur 6/42, der Skagerrak-Crew und das lebenslang, wie es der Eid forderte. Im Skagerrak hatte die Hochseeflotte des deutschen Kaiserreichs, obwohl zahlenmäßig weit unterlegen, der britischen Grand Fleet vom 31. Mai bis zum 1. Juni 1916 in den Gewässern vor Jütland die größte Seeschlacht des Ersten Weltkrieges geliefert.

Der Rekrut Oskar Funke erhielt seine erste maritime Ausbildung auf dem Schulschiff „Schlesien“. Anschließend ging es zum Offiziershauptlehrgang an die Marineschule Mürwik nach Glücksburg, einer „Knochenmühle“, wie er sich erinnert. „Wir haben damals auch fünf Semester Fachhochschulstudium in eineinhalb Jahren durchgehauen.“ Ein Jahr später war Funke Fähnrich und ging als solcher zur ULD, der Unterseebootslehrdivision.

Die erste Feindfahrt

Zur ersten Feindfahrt sollte er im März 1944 vor Norwegen aufbrechen – und hätte die beinahe verpasst: „Als ich in Bergen ankam, war das Boot, die U 278, gerade weg.“ Also blieb dem Fähnrich Oskar Funke nichts übrig, als dem U-Boot hinterher zu reisen – mit dem Zug, dem Schiff und mit Lastwagen. Das Spiel wiederholte sich noch einige Male, dann erreichte er U 278 in Hammerfest, der nördlichsten Stadt Norwegens.

Der erste Auftrag: U278 war auf einen Geleitzug angesetzt, der von den USA nach Murmansk ging. Nachdem es ihnen gelang, zwei Schiffe „herauszuschießen“, hatte U 278 plötzlich ein Problem: Eine defekte Maschinenwelle begann zu klicken. Ein fatales Problem, den das Boot hatte die Aufgabe als Fühlungshalter bekommen. U278 musste sich also quasi als Kundschafter immer in der Nähe der feindlichen Schiffe aufhalten. Oskar Funke: „Das Geräusch der klickenden Welle hat uns Nerven gekostet, denn so waren wir leichter zu orten.“ Die Anspannung sei den Kameraden immer ins Gesicht geschrieben gewesen, wenn man in 170 Metern Tiefe die Detonationen der Wasserbomben um sich herum miterlebte. „Durch den Explosionsdruck zerriss es alles Glas um uns herum. Das Boot war ja auch eigentlich nur auf eine Maximal-Tauchtiefe von 100 Metern ausgelegt.“ Dazu kam, dass der U-Boot-Typ, auf dem Funke fuhr, über keinen Schnorchel verfügte. Es sei ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Feind geworden, weil das U-Boot immer wieder auftauchen musste. Oskar Funke: „Wir wurden vom Jäger zum Gejagten.“ In einer Woche, so erinnert sich Oskar Funke, sei die Besatzung lediglich auf knapp 25 Stunden Schlaf gekommen.

Die Verluste waren hoch

Die Verluste der U-Boot-Waffe waren hoch, von 37000 Soldaten haben nur 7000 den Weltkrieg überlebt, aus der Offiziersbewerberklasse von Oskar Funke von 24 nur drei. „Ich hatte irgendwie reines Glück und war wohl so etwas wie ein gutes Omen für die beiden Boote, auf denen ich fuhr“, sagt er heute. So sollten sie im Januar 1945 zum Beispiel als Geleitschutz mit dem Lazarettschiff Wilhelm Gustlow auslaufen. „Wir stellten aber einen Riss im Torpedo-Außenrohr fest und mussten in die Werft zurück“. Da sah Funke die Gustlow an ihnen vorbeifahren. Wenig später wurde das Schiff mit bis zu 9000 Menschen an Bord von einem sowjetischen U-Boot versenkt.

Der Oberfähnrich Oskar Funke, der seine zweite Feindfahrt im November 1944 auf dem U-Boot 827 in der Ostsee absolvierte („Ein Krüppel, der nur 100 Meter tief tauchen konnte“), wurde noch zum Leutnant befördert. Das neue Boot, mit dem er fahren sollte, wurde dann aber noch in der Werft zerbombt. Der Marine-Leutnant Funke musste so noch am 1. Mai 1945 von der Marine zum Heer, „als Panzerknacker“. Dann kamen die Engländer und der Krieg war für ihn vorbei.

Von den 1600 Mann der Skagerrak-Crew hatten den Krieg „unter 100“ überlebt. Und obwohl sie sich nur drei Jahre gekannt hatten, schweißte sie das ein Leben lang zusammen. Noch heute kommen sie jährlich einmal zusammen, doch beim letzten Treffen der 6/42 waren es nur noch sieben Mann, erinnert sich der Dießener.

