Was die Corona-Krise den Landkreis Landsberg kostet

Plus Der Landkreis muss infolge der Pandemie viel investieren: Es gibt eine Teststation, eine Infektambulanz und Schutzkleidung. Die Frage, wer das alles bezahlt, ist nicht beantwortet.

Infolge der Corona-Pandemie hat der Landkreis Landsberg viel investiert. Im Landsberger Sportzentrum gibt es einen Drive-in für Corona-Tests, es wurde Schutzkleidung gekauft, am Klinikum wurde eine Infektambulanz aufgebaut und für das Klinikum selbst wurden Beatmungsgeräte beschafft. Bliebe der Katastrophenfall bestehen, belaufen sich die Ausgaben am Ende des Jahres auf rund 4,3 Millionen Euro. Und bislang sieht es so aus, als ob der Landkreis die Kosten selbst tragen muss, wie es in der Sitzung des Kreisausschusses hieß.

Thomas Markthaler vom Landratsamt hat die Kreisfinanzen im Blick. Er präsentierte den Mitgliedern des Kreisausschusses eine Liste mit den notwendigen Ausgaben bis zum Jahresende, darunter unter anderem 750.000 Euro für Schutzausrüstung, 2,2 Millionen Euro für die Corona-Teststation im Sportzentrum, 566.000 Euro beziehungsweise 108.000 Euro für geplante Isolier-Einrichtungen in Riederau und Penzing sowie 240.000 Euro für das Infektmobil. Die Frage nach einer Erstattung der Kosten konnte Markthaler nicht beantworten. Nur so viel: Aus dem Katastrophenschutz-Fonds sei nichts zu erwarten, weil alle Landkreise betroffen seien.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise können laut Markthaler nicht beziffert werden. Er rechne unter anderem mit Einnahmeverlusten bei den Kreisbädern in Höhe von einer Million Euro, wie hoch das Defizit am Klinikum ausfalle, sei offen. Ausreichend liquide Mittel seien da, um die Maßnahmen kurzfristig finanzieren zu können. Wie sich die Kosten einzelner Projekte zusammensetzen, wurde in der Sitzung ebenfalls vorgestellt.

Das Klinikum erhält einen Zuschuss

Um sich auf eine größere Zahl an Corona-Fällen vorbereiten zu können, hatte das Klinikum Mitte März für die Errichtung einer Beatmungsstation um einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 350.000 Euro gebeten. Den gewährte Landrat Thomas Eichinger in Form einer dringlichen Anordnung, ohne Mandat des Kreistags. „Es war von Anfang an klar, dass es schwer sein würde, Beatmungsgeräte zu beschaffen. Daher musste schnell gehandelt werden“, sagte Eichinger den Mitgliedern des Kreisausschusses, die seine Anordnung zur Kenntnis nahmen.

Robert Waldhauser vom Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt im Lager des Landkreises für Schutzausstattungen und Desinfektionsmittel. Bild: Thorsten Jordan

„So langsam bessert sich die Situation“, sagte Maria Matheis, die Leiterin der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Derzeit habe man ausreichend Schutzmasken der Kategorie FFP2 und FFP3. Großer Mangel herrsche noch bei Schutzkitteln. Die Beschaffung von Schutzkleidung sei sehr zeitintensiv und auf lange Sicht nicht von Robert Waldhauser und sechs Auszubildenden zu stemmen. „Wir müssen jetzt Strukturen schaffen, die wir in den Alltag einbauen können“, sagte Matheis.

Ebenfalls in Form einer dringlichen Anordnung erfolgte der Aufbau und Betrieb einer als Drive-in konzipierten Corona-Teststation im Sportzentrum in Landsberg. Den Auftrag erhielt eine Firma aus Augsburg. Je nach Personaleinsatz werden bei fünf Öffnungstagen die Woche rund 7000 Euro am Tag fällig. Anfangs waren drei Spuren geöffnet, wie der zuständige Sachgebietsleiter Tobias Reinhold in der Sitzung sagte.

Mittlerweile gingen die Tests zurück. Derzeit würden auf einer Fahrspur zwischen 11 und 17 Uhr Tests angeboten. Davon nutze die Kassenärztliche Vereinigung den Drive-in am Nachmittag für Testpersonen aus anderen Landkreisen. Die Teststation werde sozusagen vermietet, so Reinhold. Bislang seien rund 2500 Personen aus dem Landkreis getestet worden, im Schnitt 125 am Tag. Eine Laboruntersuchung koste je Probe 163 Euro. Untersucht werden die Proben aus dem Landkreis in Augsburg.

Und wer bezahlt die Teststation? Die Politik habe gefordert, dass die Landkreise die Kapazitäten zur Verfügung stellen sollen, sagte Tobias Reinhold in der Sitzung des Kreisausschusses. Wer diese Kapazitäten bezahlen soll, sei nicht mitgeteilt worden.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Corona-Krise im Landkreis: Gute Arbeit geleistet

Mehr zu den Pandemieplänen des Landkreises: Pandemieplan: Was Dr. Markus Hüttl im Landkreis vor hat