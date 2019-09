vor 58 Min.

Was die Dießener Kunst mit dem Bauhaus verbindet

Ausstellung im Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst: Die Ideen des Bauhauses sind dort bis heute wirksam.

Von Miriam Anton

Was verbindet die Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) mit dem Bauhaus, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert? Das konnten die rund 70 Besucher bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Brückenschlag 1919-2019“ am Samstag im Dießener Kunstpavillon erfahren. Dort werden noch bis Ende Oktober Werke von ADK-Mitgliedern und Gästen gezeigt, die von der durch Walter Gropius gegründeten Kunstschule inspiriert sind.

Das verrät der Begriff "Arbeitsgemeinschaft"

Der ADK-Vorsitzende Wolfgang Lösche und der Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff gaben Einblicke in die Geschichte der ADK. Schon der Name „Arbeitsgemeinschaft“ findet sich im Bauhaus-Manifest von 1919, wie Raff erwähnte. Darin steht: „Das Bauhaus will Architekten, Maler und Bildhauer aller Grade je nach ihren Fähigkeiten zu tüchtigen Handwerkern oder selbstständig schaffenden Künstlern erziehen und eine Arbeitsgemeinschaft führender und werdender Werkkünstler gründen.“

Auch die Gründer der ADK – die Künstler Hilde und Erich Kloidt, – waren, wenn auch nur für kurze Zeit, Schüler am Bauhaus. Als das Ehepaar 1923 nach Dießen kam, übernahmen sie die Keramikwerkstatt des Hafnermeisters Martin Ganser in der Tiefenbachstraße, Ecke Weilheimer Straße. „In der frühen Zeit trugen Krüge und Fliesenbilder der Kloidts noch vom Bauhaus beeinflusste abstrakte Motive“, berichtete Wolfgang Lösche.

Eine Anregung von Oskar Schlemmer

Die Keramik der Werkstatt Kloidt entwickelte bald einen sehr eigenen Stil. Kobaltblaue Glasuren und das Einritzen von Dekoren sind typische Merkmale von Kloidts Keramiken, später auch Fliesenbilder und Fliesentische. Durch Kloidts Anregung wurde der Pavillon am See als Ausstellungsraum für die Dießener Werkstätten erbaut und 1939 bezogen. Dieses gemeinsame Haus sollte ganz im Sinne des Bauhauses Handwerker und Künstler unter einem Dach vereinen und ihre Werke zum Verkauf anbieten.

Die ADK nahm und nimmt auch heute in Dießen lebende Maler und Kunsthandwerker auf, seit rund zehn Jahren auch Fotografen. Zudem sind auch Bildhauer unter den Mitgliedern. Eines davon ist Katharina Ranftl. Die Kunststudentin stellt den 3D-Entwurf ihrer Figurenserie „fashion for astronauts“ für ihre Diplomarbeit aus.

Die Skulpturen tragen ausladende Kopfbedeckungen, Schuhe mit überdimensionalen Absätzen und Kleidung mit futuristischen Mustern. Als Anregung dienten Ranftl die Kostümentwürfe von Oskar Schlemmer für das „Triadische Ballett“. „Für mich haben seine Ideen bis heute große Aktualität und Gegenwärtigkeit“, so Ranftl. Oskar Schlemmer, Maler, Bühnenbildner und Bildhauer, war von 1920 bis 1929 als Meister am Bauhaus in Weimar und Dessau tätig.

Warum die Textilwerkstatt so großen Ruhm erlangte

Auch Ulrike Umlauf-Orrom ließ sich vom Bauhaus inspirieren. Der Simultan-Kontrast ihrer Glasschalen ist eine Hommage an Johannes Ittens Farbtheorie. Der Fotograf Christoph Franke arbeitete wie der Bauhausmeister Laszlo Moholy Nagy mit sogenannten Fotogrammen. Dazu legte er Pflanzenteile auf ein mit einer Eisenlösung beschichtetes Papier und entwickelte es mit Wasser. Belichtete Teile erscheinen im sogenannten Berliner Blau, unbelichtete Bereiche werden weiß wiedergegeben. Die so entstandenen Originale hat Franke digitalisiert und auf Baumwollpapier vergrößert. Eva Graml-Lösche stellt einen 2007 gefertigten Wandteppich aus Baumwolle und Leinen aus. Das aufwendig gewebte Kunstwerk in Schwarz, Weiß und Grau ist als Hommage an die „Frauenklasse“ des Bauhauses gedacht. Während Männer ihre Klassen wählen konnten, war für Studentinnen ein Platz in der Textilwerkstatt mit Weberei vorgesehen. „Diese geballte künstlerische Kraft“ macht laut Lösche den internationalen Erfolg der Textilwerkstatt am Bauhaus aus.

Die Ausstellung „Brückenschlag 1919-2019“ im Pavillon der ADK in den Dießener Seeanlagen ist noch bis Ende Oktober täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

