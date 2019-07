vor 51 Min.

Was die Schreiner alles draufhaben

In den Beruflichen Schulen in Landsberg stellen die 23 neuen Schreinergesellen am Samstag und Sonntag ihre Gesellenstücke aus. Carolin Polzer hat den Preis „Die gute Form“ gewonnnen, Johannes Schwabbauer ist Innungssieger geworden. In der Mitte Obermeister Wolfgang Zeit.

Gesellenstücke in der Berufsschule

Was der Schreinernachwuchs handwerklich draufhat, kann heute und morgen in den Beruflichen Schulen in Landsberg besichtigt werden. Die in diesem Jahr in der Schreinerinnung Landsberg freigesprochenen 23 Lehrlinge stellen im Gebäudeteil D im Raum 002 ihre Gesellenstücke aus. Geöffnet ist die Ausstellung an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Besondere Aufmerksamkeit dürften dabei die Stücke von Johannes Schwabbauer und Carolin Polzer erregen. Schwabbauer wurde mit einem Hängeschrank aus geölter Eiche und Seitenteilen aus Fassdauben von einem alten Bierfass Innungssieger, berichtet Obermeister Wolfgang Zeit, bei dem der junge Mann in die Lehre gegangen war.

Den zweiten Wettbewerb um „die gute Form“ gewann die in der Epfacher Schreinerei Eglhofer ausgebildete Carolin Polzer. Dabei geht es, anders als beim Innungswettbewerb, weniger um die technische und handwerkliche Umsetzung, als vielmehr um gestalterische Kriterien und eine außergewöhnliche und zugleich passende Materialauswahl. Da habe die jetzige Gesellin mit ihrem Schrank „Wundernehmend“ punkten können, berichtet Zeit, für den Linoleum, Glas, Lärche und Blattgold verwendet wurden.

80 Stunden sollen die Auszubildenden für die Fertigung ihres Gesellenstücks verwenden, erklärt der Obermeister weiter, das bewegliche Teile und Schließfunktionen aufweisen und mit einer Zeichnung vorgelegt werden muss. Das Gesellenstück zähle 50 Prozent zur praktischen Note. Mit 23 neuen Gesellen ist Zeit zufrieden. Jetzt bleibe nur zu hoffen, dass sie auch dem Handwerk treu bleiben, meint Wolfgang Zeit. Aber natürlich hebt er auch hervor, dass auf den Gesellenbrief auch eine weitere Qualifizierung oder ein Studium folgen können. (ger)

