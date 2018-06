vor 44 Min.

Was dieser Stein mit der bayerischen Geschichte zu tun hat

Zwei besondere Jubiläen werden dieses Jahr in Bayern gefeiert. In Landsberg und auf dem Ammersee rücken die historischen Daten besonders in den Vordergrund.

Von Gerald Modlinger

Es ist ein besonderer Zufall, dass heuer in Bayern gleich zwei wichtige Stationen der Landesgeschichte zum 200. beziehungsweise 100. Mal jähren: Im Mai 1818 erhielt Bayern eine erste Verfassung, die das Land zu einer konstitutionellen Monarchie machte, in der erstmals auch das Volk parlamentarische Mitsprachemöglichkeiten erhielt. Genau 100 Jahre später ging die Zeit der Monarchie zu Ende, als im November 1918 der Freistaat Bayern ausgerufen wurde und der letzte König Ludwig III. abdankte.

Früher gab es in vielen Städten Verfassungssteine

Diese beiden historischen Ereignisse sind in den nächsten Tagen auch Anlass für zwei Gedenkveranstaltungen: Am Sonntag, 10. Juni, erinnert die Stadt Landsberg an diese geschichtlichen Ereignisse – vor allem an das Jahr 1818. Denn die Erinnerung daran ist in Landsberg auf besondere Weise greifbar: Im Englischen Garten ist nämlich noch einer der einst in vielen bayerischen Städten aufgestellten „Verfassungssteine“ erhalten. Zum 200-jährigen Verfassungsjubiläum wurde er restauriert und wird am Sonntag um 12.45 Uhr feierlich enthüllt.

Der Stein wurde jedoch nicht vor 200 Jahren aufgestellt. Dies geschah erst 1824, im Jahr des 25. Regierungsjubiläums von König Maximilian I. Joseph, jenes Monarchen, der 1818 der Verfassungsgeber war. Bei dem Landsberger Verfassungsstein handelt es sich um einen Tuffwürfel mit einer Seitenlänge von 44 Zentimetern. Die Würfelform war eine politische Aussage, dass jeder Landesbewohner vor dem Gesetz gleich sei - ein damals wesentlicher und neuer Staatsgrundsatz.

Ein Festakt im Rathaus

Wie die damalige Verfassung geriet auch der Verfassungsstein in Vergessenheit. Der frühere Stadtheimatpfleger Anton Lichtenstern mahnte in einem Aufsatz in den Landsberger Geschichtsblättern 2010 an, den Stein zu restaurieren und ihn in würdiger Form wieder aufzustellen. Das geschieht nun am Sonntag durch Oberbürgermeister Mathias Neuner. Anschließend gibt es Essen und Trinken und um 14.30 Uhr bietet Stadtheimatpfleger Dr. Werner Fees-Buchecker die Führung „Landsberg zur Zeit König Maximilians I. Joseph“ an. Vor diesem öffentlichen Teil gibt es zum Verfassungsjubiläum einen Festakt im Rathaus, bei dem der Landeshistoriker Prof. Dr. Ferdinand Kramer einen Vortrag halten wird.

Geschichte auf dem Dampfer

Zwei Tage vor der Feier der Stadt – am Freitag, 8. Juni – begeht der Landkreis das Doppeljubiläum: Den Rahmen bietet dabei eine Schifffahrt auf dem Ammersee, zu dem vor allem kommunale Mandatsträger und Behördenvertreter eingeladen sind, wie der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, erklärt. Auf dem Schiff werden zwei Vorträge gehalten.

Den geschichtlichen Bogen wird der frühere Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns, Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, spannen, der 200 Jahre Verfassungsstaat und 100 Jahre Freistaat bilanzieren will. Den Blick auf die örtlichen Verhältnisse wird Kreisarchivar Guido Treffler mit seinem Vortrag „Das Bezirksamt Landsberg zwischen Monarchie und Weimarer Republik“ lenken. Als Bezirksämter wurden früher die Landratsämter bezeichnet.

