Was es mit dieser Demo auf dem Landsberger Hauptplatz auf sich hat

„Anonymous for the Voiceless“: Unter diesem Motto demonstrierte am Samstag auf dem Landsberger Hauptplatz eine Gruppe.

Plus Schwarz gekleidete Teilnehmer einer Demo sorgen am Samstag auf dem Landsberger Hauptplatz für Aufsehen. Was es mit der Kundgebung genau auf sich hat.

Von Romi Löbhard

Samstagvormittag am Landsberger Hauptplatz: Es ist Wochenmarkt, viele Kunden gehen zielstrebig ihren Einkäufen nach. Schwarz gekleidete Personen, die – im Viereck angeordnet, mit dem Rücken zueinander – neben dem Rathauseingang stehen, fallen zunächst vor allem durch ihre „Guy Fawkes“-Masken auf. Sie halten Laptops, über deren Bildschirme verstörende Bilder flimmern.

Bilder, wie sie immer mal wieder durch die Presse geistern und meist schnell verdrängt werden: Videos von Riesenstallungen mit Tausenden von Tieren, vom Kükenschreddern und Methoden in Großschlachthöfen. Es sind Aktivisten der Tierrechtsorganisation „Anonymous for the Voiceless“, die mit dieser stummen und durch die Bilder doch so lauten Demonstration auf Missstände in der Tierindustrie hinweisen.

Die Initiatoren raten zu einer veganen Lebensweise

Hin und wieder bleiben Passanten stehen und kommen mit den Tierrechtlern ins Gespräch, die ihrerseits zu veganer Lebensweise von der Nahrung bis zur Kleidung anregen. Organisator der Aktion in Landsberg ist Tobias Reich. Der Türkheimer (Unterallgäu) lebt seit mehreren Jahren vegan, wie er erzählt. Schlüsselerlebnis sei das Youtube-Video „Eine lebensverändernde Rede“ gewesen. Das würde er jedem empfehlen, dem Tierwohl am Herzen liegt. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass „Tiernutzung die größte Ungerechtigkeit auf der Erde“ sei. „Wir dürfen Altruismus nicht auf Menschen und Haustiere begrenzen.“ Reich begann, sich bei den „allgaeu earthlings“ zu engagieren. Vor zwei Jahren dann gründete er die Landsberger Gruppe „Anonymous für the Voiceless“, die nach wie vor mit den „Allgäuer Erdlingen“ sowie weiteren Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen vernetzt ist.

Gleichzeitig starteten monatliche Aktionen in Landsberg – meistens samstags und fast immer auf dem Hauptplatz. Die aktuelle Demonstration fand im Rahmen des „International Cube Day“ statt. Aktivisten stellen sich wie in Landsberg jährlich rund um den „Guy Fawkes Day“ (5. November) weltweit auf öffentlichen Plätzen in Würfelform auf und wollen mit einschlägigen Videos aus der Tierindustrie Passanten dazu ermutigen, ihren Konsum zu überdenken.

Die Aktion ist monatlich in Landsberg geplant

„Die Bilder sind grausam“, sagt Tobias Reich, das sehe jeder ein. „Gibt es für solche Vorgänge eine Rechtfertigung? Nein“, meint Reich, es sei ungerecht. Im nächsten Schritt sollte jeder für sich zu einer Entscheidung kommen, seine Ernährung in Frage stellen. Die Bilder brächten eine wertvolle Erkenntnis: „Ich habe eigentlich andere Werte, von Mechanismen verdrängt. Ich sollte versuchen, mein inneres Handeln umzustellen.“ Dazu gehört für „Anonymous for the Voiceless“ die konsequente Umstellung auf vegane Ernährung.

Die monatlichen Aktionen laufen weiter. Wie Tobias Reich erklärt, sind weitere Mitstreiter stets willkommen. Ansprechpartner sind neben Tobias Reich auch Eilia Schmidt und Tanja Schneider.

