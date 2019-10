vor 21 Min.

Was fährt denn da durch Landsberg?

Der Schwertransport mit dem Bohrgerät für die Lechsteg-Baustelle in der Sandauer Straße.

Plus Landsbergs derzeit prominenteste Baustelle sorgt für besonderes Aufsehen auf den Straßen der Stadt. Alles kommt gut am Lech an.

Von Gerald Modlinger

Große Lasten sind am Montag durch Landsberg gefahren worden. Eine Transportfirma aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat ein rund 60 Tonnen schweres Baugerät an die Lechsteg-Baustelle gebracht. Außerdem brachten zwei Sattelschlepper die Eisenarmierungen für die Bohrpfähle der neuen Brücke.

Das Arbeitsgerät, das die Löcher für die Bohrpfähle herstellen soll, wurde aus München gebracht und kam über die A96 und die B17 zur Anschlussstelle Igling und über Kaufering, den Viehweidweg nach Landsberg. Über die Sandauer Brücke wurde der Lech gequert. Die letzten gut 600 Meter bis zur Baustelle im Lech ging es für den Schwertransport mit einem siebenachsigen Auflieger im Rückwärtsgang durch die Lechstraße. Auch die kurvigeren und engeren Wegverhältnisse von der Tiefgarageneinfahrt über die Baustraße ging es zügig voran. Kurz vor 14 Uhr war das Ziel erreicht. Auf der Sandauer Brücke gab es dann doch Gegenverkehr Tiefgarage und Sandauer Brücke hielten dem Gewicht Stand, auch wenn ein paar Tonnen mehr auf der Brücke lasteten, als der Schwertransporter darüber fuhr. Im Vorfeld hatte es geheißen, der Transporter müsse auf der Mitte der Brücke fahren und während dieser Zeit dürfe sich kein weiteres Fahrzeug darauf befinden. Ganz so lief es dann doch nicht, als drei Pkw auf der Brücke entgegenkamen. Mehr zum Stand der Lechsteg-Baustelle lesen Sie hier: Landsberg: Darum muss die halbe Von-Kühlmann-Straße weg

