vor 52 Min.

Was für ein Fußballkrimi

Was für ein Fußballkrimi. Im Strandbad Utting verfolgten an die 100 Personen das WM-Spiel Deutschland-Schweden.

Von Stephanie Millonig

Natürlich hoffen sie, sind aber anfangs skeptisch, die vier Jungs aus Günzburg, die eigentlich zum Segeln da sind, aber die Live-Übertragung im Uttinger Strandbad nutzen, um das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden zu sehen. Rund 100 Personen sind gekommen und die Stimmung ist von Anfang an eher verhalten – erst recht nach dem Treffer der Schweden in der ersten Halbzeit. Strandbadchef Rupert Riedel bleibt optimistisch: 2:1 für Deutschland ist seine Prognose nach der ersten Halbzeit. Als der Ausgleich durch Reus gelingt, beginnt die Fieberkurve zu steigen. Und sie steigt bei jeder Torchance, die zu keinem Tor wird. Und dann, fast unglaublich, das Tor von Toni Kroos in der fünften Minute der Nachspielzeit. Eigentlich wäre jetzt Feiern angesagt, aber nach diesen Fußballkrimi ist nicht jedem danach: Tobias Röschinger aus Schondorf ist froh, „dass es jetzt so ausgegangen ist, aber jetzt muss ich mich erst mal regenerieren“. Die Lust zu Feiern hatten einig Fans in Landsberg, die den Sieg in letzter Minute mit einem Autocorso zelebrieren.

