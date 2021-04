Was kann und soll Kauferings Bauhof leisten?

Plus Kaufering vergibt eine Pflichtaufgabe an eine Firma, damit der Bauhof eine freiwillige Leistung erbringen kann. Das sorgt für Diskussionen im Marktgemeinderat.

In vielen Gemeinden erledigen die Mitarbeiter des Bauhofs vielfältigste Aufgaben. Ob Kommunen Pflichtaufgaben vergeben sollten, damit der Bauhof an anderer Stelle eine freiwillige Leistung erbringt, darüber entbrannte in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaufering eine Diskussion. Die hatte mit dem Kindergarten Don Bosco und Mäharbeiten im Gemeindegebiet zu tun. Die Grünen wollten deswegen einen Punkt der Tagesordnung absetzen lassen, scheiterten aber mit ihrem Antrag.

Die Partei störte sich vor allem daran, dass die Mäharbeiten an eine externe Firma vergeben werden sollen für eine Summe von mehr als 50.000 Euro brutto. Jürgen Strickstrock, Fraktionssprecher der Grünen, sagte: „Dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune und deswegen sollte es der Bauhof machen.“ Die Forderung der Grünen, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und den Auftrag somit nicht zu erteilen, wurde mit 9:14 Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Kauferinger Bauamt hat Auftrag schon vier Mal ausgeschrieben

Bauamtsleiter Andreas Giampa verwies darauf, dass die gemeindlichen Mitarbeiter dringend beim Kindergarten Don Bosco benötigt würden, um die Außenanlagen fertigstellen zu können. „Wir haben die Arbeiten bereits vier Mal ausgeschrieben. Die Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, sind alle randvoll mit Aufträgen. Wir sind froh wenigstens eine Firma gefunden zu haben, die die groben Arbeiten erledigt. Den Rest macht der Bauhof.“ Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) ergänzte, dass es zu Beginn diesen Jahres darum gegangen sei, wenigstens eine Fläche fertigzustellen, damit die Kinder im sanierten und erweiterten Kindergarten – auch mit Blick auf die Corona-Pandemie – draußen spielen können. Es handelt sich um den Südgarten.

Strickstrock sprach hingegen von einer Milchmädchenrechnung. Kosten, die beim Kindergarten gespart würden, müssten bei den Mäharbeiten aufgebracht werden. Unterstützung erhielt er von Markus Rietig (UBV). Der forderte, dass die Kosten transparent dargelegt werden müssten, die der Einsatz der Bauhof-Mitarbeiter in Don Bosco verursache. Bauamtsleiter Giampa entgegnete: „Die Alternative, den Bauhof nicht einzusetzen, ist, dass wir bei Don Bosco nicht fertig werden.“ Auch sei die Einsparung höher, versicherte er. Bereits bei den erfolgten Arbeiten im Südgarten seien es durch die Übernahme von Arbeiten und Leistungsreduzierungen 28.000 Euro weniger gewesen. Kostenpunkt hier: knapp 75.000 Euro.

Der Markt Kaufering hat Mitarbeiter des Bauhofs für die Herstellung der Außenanlagen beim Kindergarten Don Bosco eingesetzt. Foto: Julian Leitenstorfer

Nun steht noch die Gestaltung des Westgartens an und hier liege der Preis des einzigen Anbieters 39 Prozent über der Kostenberechnung. Es werden laut Andreas Giampa weitere 75.000 Euro fällig, die in der Sitzung bewilligt wurden. Und es sollen wieder Mitarbeiter des Bauhofes zum Einsatz kommen.

Konzept für die Grünpflege erarbeitet

Der Markt hat 16 Mitarbeiter im Bauhof, wie eine LT-Nachfrage ergab. Davon sind zwei Gärtner. Im kommenden Jahr solle eine weitere Stelle geschaffen werden, verwies der Bürgermeister. In den vergangenen Jahren habe sich aus Kapazitätsgründen des Bauhofs ein Bedarf für externe Leistungen im Bereich der Grünpflege herauskristallisiert, sagt Madeleine Senftleben, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Marktes auf Nachfrage.

Bis 2019 seien Pflegearbeiten für öffentliche Flächen wie Spielplätze, Straßenbegleitgrün und freie Grünflächen zwischen Bebauungen im Bedarfsfall direkt beauftragt worden. Deswegen sei entschieden worden, ein Leistungsverzeichnis für Mäharbeiten aufzustellen und weiterentwickeln, so Senftleben. Der Bereich Kaufering-Dorf, die Friedhöfe und die Wildkrautbeseitigung an den Fahrbahnrändern würden weiter vom Bauhof durchgeführt.

Auf Spielplätzen in der Gemeinde, beispielsweise nahe des Naabwegs, übernimmt der Bauhof weiterhin die pflegerischen Arbeiten. Foto: Julian Leitenstorfer

Eingesetzt werden sollen die Mitarbeiter heuer zudem bei der Generalsanierung der Mittelschule und im Bereich der Sporthalle sowie für Aufgaben, die durch die Corona-Pandemie hinzugekommen seien. Dazu gehören die Gebäudekontrolle, die Testverteilung und das Ausfahren von Essen. „Für letztere Aufgabe haben wir keine 450-Euro-Kräfte finden können. Damit sind zwei Mitarbeiter sechs bis acht Stunden am Tag beschäftigt“, informierte Bürgermeister Salzberger in der Sitzung.

Eine Nachfrage des LT in Dießen, einer Kommune vergleichbarer Größe ergab, dass dort 14 Mitarbeiter beim Bauhof beschäftigt sind und dieser keine freiwilligen Aufgaben zusätzlich übernehme. „Die Personaldecke ist aber auf Kante genäht“, räumt Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer ein. Und es gebe noch eine Besonderheit, ergänzt er: „Wir haben keine großen Grünflächen oder Parks und um die Blumenbeete kümmern sich ein paar Damen ehrenamtlich.“

Generalsanierung und Erweiterung von Don Bosco wird teurer

Letztlich votierte der Marktgemeinderat Kaufering mit 20:3 Stimmen dafür, die Mäharbeiten zu vergeben. Genehmigt wurden zudem Mehrkosten von 60.000 Euro, die im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung von Don Bosco angefallen sind. „Auch wenn noch Schlussrechnungen fehlen, gehe ich davon aus, dass wir am Ende bei 3,1 Millionen Euro landen, also sieben Prozent über der Kalkulation“, sagte Giampa. Einen Deckungsvorschlag konnte er den Räten noch nicht präsentieren, sagte aber, er sei „zu 100 Prozent sicher“, dass die Summe über den Vermögenshaushalt gegenfinanziert werden könne.

