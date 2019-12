Was läuft im Kino? In Landsberg gibt es ein Wiedersehen mit den Heinzelmännchen

Plus Die staade Zeit ist Familienzeit. In den Filmtheatern im Landkreis laufen viele Kinderfilme wie die Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste. Rudolf Gilk zeigt in Landsberg einen ganz besonderen Film.

Im Kino weihnachtet es bereits: Vom Horrorfilm „Black Christmas“ über „Eiskönigin II“ und „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ bis hin zu „Last Christmas“ kann der Kinobesucher bereits im Advent Weihnachtsfilme ansehen. Das Landsberger Tagblatt hat sich bei den Kinobetreibern im Landkreis umgehört, was sie ab dem vierten Advent über die Feiertage bis ins neue Jahr Spezielles im Angebot haben. Wer noch einen Platz im Kino ergattern möchte, sollte sich beeilen.

Traditionell ist die staade Zeit Familienkinozeit mit einer großen Auswahl für die Kleinen. Viele Filme sind bereits angelaufen wie „Die Eiskönigin II“ oder auch „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ – beide Filme sind zumeist auch noch über die Feiertage zu sehen. Aber aufgepasst am Heiligen Abend, da haben die Lichtspielhäuser nur teilweise geöffnet: Das Olympiakino in Landsberg und die Kinowelt in Dießen sind geschlossen und in Penzing und Kaufering gibt es keine Abendvorstellung, die letzten Filme laufen etwa ab 14 und 15 Uhr. In Dießen bleiben die Kinosäle auch an Silvester geschlossen. Dafür gibt es in den drei anderen Kinos den Silvesterklassiker: Das Livekonzert der Berliner Philharmoniker ab 17 Uhr. Die Plätze sind begehrt, beispielsweise in Kaufering ist die Vorstellung schon fast ausverkauft.

Der 35-Millimeter-Filmprojektor kommt zum Einsatz

Kein explizites Weihnachtsthema, aber natürlich weiterhin ein Highlight für viele Kinogänger ist „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, der am Mittwoch anlief.

Schon zum vierten Advent, am morgigen Sonntag, bietet das Olympiakino in Landsberg eine Besonderheit: Gezeigt wird ab 14 Uhr „Die Heinzelmännchen“, ein Märchenfilm von 1956. Die Märchenfilmer von der Firma Schongerfilm drehten an verschiedenen Stellen in Landsberg, unter anderem auch auf der Mühlbachbrücke am Bäckertor. Richtige Filmrollen kommen noch zum Einsatz, wie Kinobetreiber Rudolf Gilk zeigt, das Kino hat noch einen 35-Milllimeter-Projektor. Auch Olympia-Filmvorführer Klaus Berghofer war damals als Komparse mit von der Partie. Rudolf Gilk bittet Landsberger, die damals mitgespielt haben und am Sonntag ins Kino kommen, sich an der Kasse zu melden. „Ich würde gerne ein kurzes Interview vor dem Film machen.“

Mit Udo Lindenberg 2019 beenden

Am Heiligen Abend selbst hat das Olympiakino geschlossen, ab 25. Dezember läuft aber unter anderem die Biografie des Opernsängers Pavarotti an. „Last Christmas“ ist zu sehen oder auch „Amazing Grace“ und „Die Eiskönigin II“. An Silvester bietet Gilk nicht nur den Klassikfreunden mit dem Silvesterkonzert etwas, ab 20 Uhr ist Vorpremiere für „Lindenberg! „Mach dein Ding“, der regulär am 16. Januar anläuft. Wer will, kann das alte Jahr also mit Udo rockig beenden.

Bei der Kinowelt in Dießen gehört traditionell ein Film der Augsburger Puppenkiste mit zum Weihnachtsprogramm. Diesmal erzählt der Film des Marionettentheaters die Weihnachtsgeschichte, und zwar am Samstag 21. und Sonntag 22. Dezember sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Am 26. Dezember können Kinder in Dießen auch „Invisible Sue“ ansehen. Zwischen Weihnachten und Silvester soll laut Theaterleiterin Lina Winkler unter anderem „der beeindruckende Film ’Amazing Grace’ über Aretha Franklin wiederholt werden“.

Die Star-Wars-Trilogie läuft in Penzing am Samstag

„ Star Wars wird sicherlich die ganzen Ferien Thema sein“, sagt der Theaterleiter des Cineplex in Penzing, Dominic Seidl, über die am Mittwoch angelaufene Folge IX des Kinohits. Am heutigen Samstag werde ab 15 Uhr die Trilogie der Folgen VII, VIII und IX der Saga gezeigt. Solche Doppel und Trippel-Vorstellungen sind laut Seidl ohne ein tolles Team von Mitarbeitern nicht zu schaffen. Familienprogramm ist bereits am vierten Advent vorgesehen, unter anderem mit der Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste, die auch am 24. Dezember gezeigt wird.

Im Cineplex in Penzing erwartet Theaterleiter Dominic Seidl in den Ferien viele Besucher, die sich die neue Folge von Star Wars ansehen, der am Mittwoch anlief. Bild: Julian Leitenstorfer

Special Events gibt es an Weihnachten keine, berichtet Seidl. Er hat die Erfahrung gemacht, dass am Heiligenabend vor allem Väter mit Kindern ins Kino gehen. Und die können sich unter anderem mit der Eiskönigin, der Weihnachtshexe, Rotschühchen oder einem Yeti die Zeit vertreiben. An welche Weihnachtsspecials erinnert sich Seidl aus seiner Jugend? „Der Grinch“, „Schöne Bescherung“, „Bad Santa“ und „Gremlins“ zählen für ihn zu den Weihnachtsfilmen und natürlich „Stirb langsam“. An Silvester steht für die Kinogäste ab 16.30 Uhr Sekt bereit.

Papa oder Oma und Opa gehen mit den Kindern ins Kino

Auch im Filmpalast Kaufering wird Weihnachten auf ein Kinderangebot geschaut: „Bayala – das magische Elfenabenteuer“, die Addams Family als Zeichentrickfilm, „Everest – ein Yeti will hoch hinaus“; oder „Shaun das Schaf“ stehen unter anderem am Heiligen Abend auf dem Programm. „Latte Igel und der magische Wasserstein“, ist am ersten Weihnachtsfeiertag für kleine Kinder ein Vorschlag. Erwachsene, die sich gruseln wollen, sind bei „Black Christmas“ am 25. Dezember an der richtigen Stelle. Theaterleiter Adrian Tecler erlebt, dass am 24. vor allem die Großeltern mit den Kindern ins Kino gehen, um offensichtlich Vater und Mutter die Gelegenheit zu geben, daheim alles für die Bescherung herzurichten.

Programm Auf der Serviceseite des LT ist bis auf Ausnahmen täglich das Kinoprogramm der Region veröffentlicht.