12.03.2021

Was machen die vielen Kartons im Studio Rose in Schondorf?

Ein Rückzugsort aus Pappe ist in den vergangenen Wochen im Studio Rose entstanden. Der Greifenberger Künstler Axel Wagner arbeitet dort an seinem Höhlenprojekt, das ab Dienstag nach Anmeldung besucht werden kann.

Plus Axel Wagner macht es wie die Kinder. Aus Kartonagen baut er in eine Höhle. Welche Botschaften er damit in der Corona-Zeit vermitteln will.

Von Sibylle Reiter

Im Studio Rose in Schondorf war der Greifenberger Künstler Axel Wagner in den vergangenen Tagen mit dem Bau einer Höhle beschäftigt. Kuratorin Dr. Silvia Dobler will die Szenerie in den kommenden Wochen mit verschiedenen Aktionen verbinden. Was hat es mit einer Höhle in einem Ausstellungsraum auf sich?

Höhlen sind geheimnisvolle Plätze: Den einen ziehen sie magisch an, für den anderen sind sie unheimlich. Sie haben etwas Faszinierendes und Einzigartiges, sind Schauplätze der ersten menschlichen Malereien, waren schon vor Jahrtausenden Rückzugsorte für Mensch und Tier. Auch heute versuchen Höhlenforscher, Neues im Inneren unseres Planeten zu entdecken, und riskieren dabei oft ihr Leben. Kinder schaffen sich mit Kartons, Decken und Kissen ihr eigenes Höhlenreich, das als Schutzraum, Rückzugsort zum Spielen, als Versteck und Ort der Geborgenheit dient. Hinzu kommt die kulturgeschichtliche, philosophische und literarische Bedeutung von Höhlen: Platons Höhlengleichnis, die Höhlen in Tolkiens „Herr der Ringe“ oder Alice, die über eine Höhle ins Wunderland gelangt, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Höhle ist ein vielseitiges Thema

„Gerade jetzt im Lockdown ist es passend, sich damit auseinanderzusetzen. Das Thema Höhle ist für mich vielseitig – im positiven wie im negativen Sinne“, sagt Silvia Dobler vom Studio Rose. Negative Aspekte seien die Enge, sich nicht aus dem Weg gehen zu können und die Einsamkeit, die ja viele Menschen auch in der Corona-Pandemie fühlen. Manch einer sucht und braucht gerade jetzt eine Höhle für sich – man kann nicht nach draußen, die heimische Umgebung wird zum Rückzugsort, in dem man sich vor den Bedrohungen der Welt und dem Coronavirus sicher fühlt.

Alle diese Gefühle und Eindrücke hat Axel Wagner mit ins Studio Rose genommen. Für das Projekt, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr geplant war, hat er seit Langem Kartonagen gesammelt, die er nun im Studio Rose verbaute. „Ich weiß noch nicht genau, was entsteht, ich lasse es einfach zu und schaue, wie sich der Prozess gestaltet“, sagte Wagner kurz vor der für den heutigen Freitag geplanten Ausstellungseröffnung. Dass ausgerechnet Karton sein Baumaterial ist, sei auch von der Pandemie inspiriert, denn in dieser Zeit wurden und werden in bisher nie da gewesenem Ausmaß Pakete verschickt. „Es wird also eine Höhle unserer Zeit“, so Wagner.

Ein Schlafplatz ist in der Höhle schon eingerichtet

Betritt man das Studio, ist gleich links ein großes Plakat zu sehen, auf dem geschrieben steht: „Ein Mann kehrt zurück von der Jagd in die Höhle. Er brät die Beute. Er spielt mit den Kindern. Er schläft mit seiner Frau. Er macht eine Zeichnung an die Höhlenwand. Er geht zurück auf die Jagd...“ Auf der rechten Seite türmen sich die Kartons und Werkzeuge und man kann erste Bauten erkennen. Die Höhle ist bereits begehbar. Gebückt sucht man über mehrere Winkel den Weg ins Innere, das nimmt einen sofort gefangen. In einer Ecke ist bereits ein Schlafplatz eingerichtet. Axel Wagner wird in der Höhle übernachten und sie im Inneren vielleicht auch bemalen. „Ich werde sehen, was mit mir passiert, wenn ich mich ins Innere zurückgezogen habe. Ich erlaube mir, kindlich und unbefangen zu sein“, sagt der Künstler.

Axel Wagner baut im Schondorfer Studio Rose eine Höhle aus Kartons. Bild: Maren Martell

Für Kuratorin Silvia Dobler ist das Höhlenprojekt ein höchst willkommenes und spannendes. „Die Höhle passt absolut in die Zeit und ist vielseitig einsetzbar, kombinierbar etwa mit Musik und Tanz, aber auch mit Ausstellungen.“ Alles hänge vom Verlauf der Pandemie ab, und davon ob man öffnen dürfe. „Wir nutzen daher die Zeit und lassen Axel Wagner das Höhlenprojekt entwickeln“, so Silvia Dobler. Selbst wenn ein Besuch der Höhle aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich wäre, haben Wagner und Dobler viele Ideen: Heute sei es mit moderner Technik möglich, das Geschehen aus dem Inneren der Höhle und aus dem Studio Rose nach draußen zu tragen. Man darf also gespannt sein, was sich in Schondorf in den kommenden Wochen entwickelt. Bereits in den vergangenen Tagen konnten die „Höhlen-Fortschritte“ auf der Website des Studios und auf Instagram verfolgt werden. Das lockte schon viele Passanten an, die einen Blick durchs Fenster warfen. Inzwischen steht fest, dass die Höhle ab Dienstag, 16. März, unter den vorgegebenen Corona-Auflagen mit Anmeldung besucht werden kann, teilte die Gemeinde mit.

Axel Wagner hat seit 2010 sein Atelier in Greifenberg

Axel Wagner wurde in Hermannstadt/Siebenbürgen geboren, er studierte Kunst parallel zum Studium der Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 2010 hat er sein Atelier in Greifenberg. Seine Arbeiten werden regelmäßig ausgestellt, unter anderem in München, Frankfurt, Florenz, Barcelona, Bremen oder Köln. In der Region ist er bekannt durch seine Beiträge zu den Skulpturenwegen Ammersee und Wörthsee, als einer der Organisatoren der Ausstellung „Kunst geht baden“ im Warmbad Greifenberg und „Kunst hält Wache“ in Landsberg.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen