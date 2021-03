vor 48 Min.

Was macht ein paar Stiefel von Franz Josef Strauß in Reichling?

Plus Manfred Mayr nimmt sich der Geschichte von Reichling an. Seit Jahrzehnten trägt er Zeitzeugnisse zusammen. In den Museen finden sich auch kuriose Gegenstände.

Von Gisela Klöck

In den 1970er-Jahren begann der junge Manfred Mayr mit dem Sammeln von Bildern, damals inspiriert durch einen Archivar aus München, der in Reichling wohnte. „Mach es, fange an, bevor die Bilder und Postkarten verschwinden, gehe von Haus zu Haus und sammle“, meinte dieser. Mittlerweile hat der frühere Bürgermeister von Reichling vieles gesammelt. Darunter auch einige kuriose Stücke.

In Josef Stechele aus Ludenhausen fand Manfred Mayr einen Helfer, der die Bilder abfotografierte. Es gab zu in den 1970er-Jahren weder Scanner noch andere Möglichkeiten, die Dokumente zu archivieren. Der heute 80-jährige Manfred Mayr begann auch damit, Sterbebilder, Urkunden, alte Gerätschaften aus Hausrat und Landwirtschaft zu sammeln. Gerne unterhielt er sich dabei mit den Senioren der vorherigen Generation. Diese Geschichten hat er aufgeschrieben.

Mayrs Wissen ist auf einer Festplatte gespeichert

Bei den Treffen der Heimatpfleger im Landkreis, die damals zwei Mal im Jahr unter der Leitung des damaligen Kreisheimatpflegers Wilhelm Neu in verschiedenen Orten stattfanden, wurde Mayr auf eine weitere Idee gebracht: Neu animierte und begeisterte den Reichlinger Ortschronisten, eine Hof- und Häusergeschichte Reichlings niederzuschreiben. „Dabei kamen auch noch verwandtschaftliche Bande zwischen uns zutage“, erinnert sich Mayr. Manfred Mayr startete mit einem Anfänger-Computerkurs, bekam den ersten Computer geschenkt und begann, sein Wissen zuerst auf Disketten, dann auf CDs zu speichern. Nun warten diese Daten auf einer Festplatte, um bald zum gedruckten Werk zu werden.

Beruflich war Mayr als Landmaschinenmechaniker tätig, neben dieser Arbeit und Familie mit Frau und drei Kindern fand er immer noch Zeit, zu sammeln. Von Zeitungsausschnitten, Postkarten bis hin zu einem umfangreichen, mittlerweile digitalisierten Fotoarchiv. Ein Glücksfall war die Dorferneuerung in den 1990er-Jahren. Manfred Mayr wurde zum Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft gewählt und blieb es bis 1996. Danach leitete er die Geschicke Reichlings als Bürgermeister. Ein Projekt der Dorferneuerung (DE) war die Sanierung des alten Feuerwehrhauses, das in diesem Zuge unter der späteren Leitung des DE-Vorsitzenden Lorenz Spanner zu einem Museum umgewandelt wurde – und sich als würdiger Rahmen für die umfangreiche Sammlung des Archivars und Altbürgermeisters erwies.

Im Reichlinger Museum finden sich auch Dinge des Hausgebrauchs. Bild: Gisela Klöck

Das Erbe der Stifterin Rosemarie Zimmermann, die bäuerlichen Hausrat sammelte, und eine Vielzahl an Gegenständen von Reichlinger Familien kamen im Lauf der Jahre hinzu und füllen nun die Räume im Museum. Zimmermanns zusammengetragene Exponate römischer Vergangenheit fanden im neuen Pfarrheim Platz und wurden integriert im von Manfred Mayr gegründeten römisch-keltischen Museum, das wie auch das Dorfmuseum, wenn es wieder erlaubt ist, auf Anfrage besichtigt werden kann.

Der Schlauchturm wurde zum Treppenhaus

Im kleinen Dorfmuseum, das mittlerweile aus allen Nähten platzt, finden im Erdgeschoss die historischen Geräte der Feuerwehr und verschiedene landwirtschaftliche Gerätschaften Platz. Auch Relikte der ehemaligen Molkereigenossenschaft werden dort verwahrt. Der einstige Schlauchturm wurde zum Treppenhaus und Bilderturm.

Vorbei an den ersten örtlichen Maibaumschildern, die am stilisierten Maibaum prangen, an Veteranengedenktafeln und Heiligenbildern geht’s ins Obergeschoss. Hier hat Mayr liebevoll eine umfangreiche Sammlung restauriert. Es finden sich in Vitrinen und Regalen Gegenstände aus Haus und Küche oder Unterrichtstafeln aus der Schulzeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die Wehrmachtsstiefel von Franz-Josef Strauß hat Mayr erst vor Kurzem erhalten. Bild: Gisela Klöck

Zu sehen sind Werkzeuge von inzwischen praktisch ausgestorbenen Handwerksberufen, Hüte und Frauenhauben aus der schwäbisch- bayerischen Tracht, Flachsverarbeitungsgeräte und eine Bügeleisen- und Wäschesammlung. Als neueste Errungenschaft zeigt Manfred Mayr die Wehrmachtsstiefel des späteren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, die bis vergangenes Jahr in Schwabniederhofen standen und ihm nun für das Museum überlassen wurden.

Was es mit einem "Hexengatterl" auf sich hat

Auch kulturelle Gegenstände – ohne materiellen Wert – sind zu entdecken. Zum Beispiel ein „Hexengatterl“ (gegen böse Menschen) oder ein verkohltes Osterfeuerholz, das gegen Blitzschlag helfen soll, sind neben weiteren kuriosen Dingen der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft aufbewahrt.

Mayr, der passionierte Schütze und Böllerschütze, übergab seine alte Kanone dem Schützenverein und beteiligt sich bei Böllerschießen zu diversen Anlässen. Er stellte auch die ersten Vereinschroniken für den Schützenverein sowie den Veteranen- und den Leonhardiverein zusammen. „Fast fertig habe ich auch weitere Sammlungen Reichlinger Vergangenheit. So die Geschichte der Molkereigenossenschaft, die Postgeschichte, die Schulgeschichte. Nun sollte endlich mal etwas davon in Druck gehen“, sagt Manfred Mayr nachdenklich.

