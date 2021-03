vor 17 Min.

Was macht eine Klagemauer in Landsberg?

Pfarrer Siegfried Martin und Anna Wiedemann beim Aufbau der Klagemauer am Eingang zur evangelischen Christuskirche in Landsberg.

Die evangelische Kirche Landsberg startet am Sonntag eine besondere Aktion. Warum dort eine Klagemauer errichtet wird.

Unter den Eindrücken der vergangenen Woche und der drohenden Verschärfung der Corona-Situation startet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Landsberg unter dem Titel „Klagezeit“ am Sonntag, 28. März, eine Gebetswoche bis Karfreitag.

Da wegen der relativ kleinen Kirche und des zu erwartenden Besucherandrangs die traditionellen Ostergottesdienste abgesagt werden müssen, beschreitet die Kirchengemeinde einen Weg, den Kirchen in Leipzig bereits begonnen haben, heißt es in einer Pressemeldung. Die Christuskirche werde ab Palmsonntag als Ort zugänglich sein, an dem Menschen ihre persönliche Klage in eigenen Worten an die dort entstehende Klagemauer anbringen können. Auch auf digitalem Weg, über die Homepage der Kirchengemeinde (www.landsberg-evangelisch.de/klagezeit), könne jeder sich an der Aktion beteiligen. Alle Klagen werden jeden Abend ab 18 Uhr in der Christuskirche verlesen und so vor Gott gebracht.

Kein Gottesdienst am Karfreitag

Es sei auch für glaubende Menschen schwer, die Ohnmacht und die Ratlosigkeit, die Widersprüche und Ambivalenzen der Corona-Krise auszuhalten. „Wir wollen einen Kontrapunkt zum Streit um den politisch richtigen Weg und die gegenseitige Anklage setzen“, sagt Pfarrer Siegfried Martin. Es gehe darum, genau hinzuhören und für die Menschen in ihrer konkreten Situation zu beten. Die Aktion münde in den Karfreitag (althochdeutsch „kara“: „Klage“). Statt des traditionellen Gottesdienstes werden von den Mitgliedern des Kirchenvorstands in der Kirche Klagegebete der Bibel verlesen. Dazwischen lädt Stille zum gemeinsamen Gebet ein. (lt)

