Was sich am Lech verändert hat

Felsbrocken und Kies gibt es in Landsberg nicht nur für die Fische

In den vergangenen Wochen hat sich am Lechufer unterhalb des Lechwehrs und beim neuen Lechsteg in Landsberg einiges getan. Falls sich der Lech an die Pläne des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, des Bezirksfischereivereins Landsberg und des Fördervereins Lechufer und Strand beim Inselbad hält, dann wird durch die vor Kurzem am Lechstrand eingebrachten Felsen eine kleine Lagune mit ruhigerem Wasser entstehen.

Kurz vor der Fertigstellung des neuen Lady-Herkomer-Stegs hat der Lech etwas von seinem früheren Wildfluss-Charakter zurückbekommen. Von der ausführenden Firma wurden im Zuge des Rückbaus der Baustelle mit schweren Felsbrocken zahlreiche kleine Inseln unterhalb von Lechwehr und Inselbad in den Fluss gesetzt. Dort finden nicht nur Fische ideale Laichbedingungen, sondern es bekommen auch die Kajakfahrer der Alpenvereinssektion Landsberg Trainingsmöglichkeiten direkt vor der Haustür. Die Einbindung der Unteren Naturschutzbehörde gewährleiste, dass Freizeitnutzen, Wassersport und Naturschutz Hand in Hand gehen, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Vorsitzende des Alpenvereins Landsberg, Georg Schappele, bedankt sich beim Wasserwirtschaftsamt sowie bei Stadt und Landkreis für die reibungslose Zusammenarbeit bei diesem Projekt, das als Teil der Gesamtstrategie 2035 dazu beitrage, den Lech als prägendes Element der Stadt für die Bevölkerung erlebbar zu machen.

Das Wasserwirtschaftsamt hat zudem die nach Auflösung der Baustelle am neuen Lechsteg im Lech verbliebenen Kiesmengen wiederverwendet. Unter der Regie von Flussmeister Stefan Kotz seien im Lech ab dem Lechwehr unterhalb der Katharinenbrücke bis zum neuen Steg Gewässerstrukturen geschaffen worden, die an den urwüchsigen Lech erinnern sollen. „Die Fische haben ihr neues Zuhause unmittelbar nach der Aufschüttung der neuen Kiesbänke angenommen“, sagt Stefan Neubauer, der Vorsitzende des Bezirksfischereivereins. Ein prächtiger Huchen sei bereits gesichtet worden.

Vor einigen Tagen wurden darüber hinaus die Aufkiesarbeiten am Lechstrand beim Inselbad abgeschlossen. Die Firma Ditsch aus Prittriching lieferte kostenlos den Kies für die Deckschicht des Strands. Hubert Heckmaier vom Förderverein war dann den ganzen Tag beschäftigt, die Arbeiten zu koordinieren. „Die wesentlichen Vorbereitungen des Strands sind getroffen“, sagt Peter Pechtold, Vorsitzender des Fördervereins Lechufer und Strand beim Inselbad. (wu)