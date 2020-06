vor 23 Min.

Was sich im Inselbad ändert

Stadtwerke reagieren auf Kritik und Lockerungen

Aufgrund weiterer Lockerungen beim Infektionsschutz gibt es im Landsberger Inselbad Änderungen. Ab Mittwoch dürfen unter anderem mehr Personen ins Bad, zudem werden Umkleiden und Duschen teilweise geöffnet. Die Öffnungszeiten des Bades werden sich aktuell jedoch nicht ändern.

Die bisherige Besucherzahl war auf 600 Besucher pro Tag begrenzt, sie wird ab Mittwoch auf 700 pro Tag an Werktagen, an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen auf 1000 Besucher pro Tag erhöht. „Einschränkende Faktoren für uns sind das limitierte Personal in dieser Saison sowie die Kapazität in den Badebecken, das heißt, eine volle Auslastung der Becken ist uns aktuell nicht möglich“, teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit. Ab kommender Woche werde auch ein Kontingent an Umkleidekabinen und Duschen für die Besucher zur Verfügung gestellt.

Kritik hatte es an der Online-Buchung der Tagestickets gegeben (LT berichtete). Die Erfahrungen der letzten Tage zeigen laut Stadtwerken, dass das System funktioniert und von den Kunden positiv angenommen wird. „Wir vermerken bereits jetzt weit über 900 Anmeldungen in unserem Online-Portal. Zudem waren wir in den letzten Tagen immer so gut wie ausverkauft“, sagt Gerald Nübel, Technischer Vorstand bei den Stadtwerken. Wer dennoch Schwierigkeiten bei der Anmeldung hat, finde auf der Internetseite des Inselbads eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

„Wir stellen uns selbstverständlich auch den kritischen Rückmeldungen vereinzelter Kunden“, teilt Pressesprecherin Katharina Haberling mit. Badegäste, die keinen eigenen Online-Zugang haben oder keine Hilfe für die Buchung in Anspruch nehmen können, könnten entweder im Kundencenter in der Epfenhauser Straße oder an der Kasse des Inselbads ihre Karten buchen und ausdrucken lassen. Der Online-Verkauf an der Kasse des Inselbads sowie im Kundencenter sei ab sofort möglich. Dieser Service sei den Personen ohne Zugang oder Hilfe vorbehalten. Sobald das Tageskontingent aufgebraucht ist, könne zudem kein weiterer Verkauf an den Kassen stattfinden. Da der Vorverkauf für den jeweils gültigen Tag plus drei Tage im Voraus angeboten wird, hätten Kunden die Möglichkeit, gleich mehrere Karten auf einmal zu kaufen.

Zudem gibt es ab Mittwoch ein Abend-Ticket, das täglich ab 17 Uhr gilt und zu einem ermäßigten Preis angeboten wird. Das Abend-Ticket sei im täglichen Kontingent mit enthalten. Weiterhin warten die Stadtwerke noch auf die endgültigen Regelungen für die Senkung der Mehrwertsteuer. Für das Inselbad lasse sich aber laut Kaufmännischem Vorstand Christof Lange bereits sagen, dass die Steuersenkung den Gästen voll zugutekommen wird.

Kritik üben einige Kunden daran, dass bei der Online-Buchung Gebühren an die Bank fällig würden. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilten die Sparkasse und die VR-Bank Landsberg-Ammersee mit, dass für die Mehrzahl ihrer Kunden keine Gebühren fällig werden. Bei einzelnen Girokontomodellen fielen aber geringe Gebühren an. (wu)