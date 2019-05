vor 22 Min.

Was tun für mehr Wohnraum?

Auch in Landsberg geht es um die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Knapper Wohnraum und nicht für jedermann bezahlbare Mieten stehen derzeit verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Diese allgemeine Wohnungsnot treffe Menschen mit Behinderung ganz besonders, sagte Ulrich Hauser, der Sprecher des Beirats für Menschen mit Behinderung, beim Aktionstag in der Landsberger Ludwigstraße.

Am „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ beteiligte sich der Beirat deshalb mit der gleichzeitig stattfindenden „Aktionswoche Wohnen – Jeder Mensch braucht ein Zuhause“, einer Initiative der Offenen Behindertenarbeit der Caritas in der Diözese Augsburg. Wie Ulrich Hauser ausführte, ist nicht nur für Menschen mit körperlicher Behinderung barrierefrei ausgebauter Wohnraum Mangelware. Gesucht werden ebenso Wohnungen für Menschen in psychischer Behandlung oder mit geistiger Behinderung. Nicht generell hilfreich seien Angebote in Orten auf dem Land, mit wenig bis gar keiner Anbindung an Stadt und Geschäfte. Die gewünschte soziale Teilhabe könne so nur schwer gelingen. Für Erwachsene in Berufsausbildung ist es laut Hauser zuweilen leichter, eine Arbeitsstelle zu finden als eine Wohnung, die für die Verselbstständigung der Person so wichtig wäre. Wie viele Wohnungen explizit fehlen beziehungsweise wie viele Menschen mit Behinderung auf der Suche sind, dazu konnte der Beiratssprecher keine Aussage machen.

Sein Appell, Wohnraum zu fördern, zu schaffen und bereitzustellen, so Hauser, richte sich nicht nur an die Politik, sondern auch an Wohngenossenschaften und private Haus- und Wohnungseigentümer. Hier gebe es noch Berührungsängste und die Angst vor Mietrückständen. Dabei sei gerade die Furcht vor Letzterem völlig unbegründet. „Zuverlässiger Bezahler ist der Bezirk“, so Hauser. Landratsstellvertreterin Ulla Kurz schlug vor, doch bei der Stadt nachzufragen, wie viele der zurzeit entstehenden Wohnungen in den verschiedenen Baugebieten barrierefrei gebaut werden. Die Stadt solle auf die verschiedenen Bauträger zugehen und entsprechende Wünsche äußern.

„Und was ist die Forderung an den Bund?“ Auf diese Frage des Bundestagsabgeordneten Michael Kießling sagte Bezirksrat Josef Loy, dieser könne/müsse ausreichend Finanzmittel nicht nur für den Neubau von Wohnungen, sondern auch für die Bezahlung der Mieten zur Verfügung stellen. Ein weiterer Vorschlag von Loy war, Forderungen nach Barrierefreiheit, wie sie in den Genehmigungsbescheiden für Bauprojekte der öffentlichen Hand schriftlich festgelegt sind, doch zumindest teilweise auch im privaten Baubereich anzuwenden. (löbh)

Themen Folgen