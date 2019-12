Was vegane Restaurants in Landsberg auf der Speisekarte haben

Plus Vegane Küche liegt im Trend: In Landsberg gibt es mittlerweile zwei Restaurants, die ausschließlich pflanzliche Kost auf der Speisekarte haben. Wo gibt es sonst noch Veggie-Küche?

Noch vor wenigen Jahrzehnten galten Menschen, die Fleisch auf ihrem Teller verweigerten, als Spinner. Sie wurden als „Körnerfresser“ oder humorlose, sture Weltverbesserer verunglimpft. Heute ist Vegetarisch oder Vegan (Komplettverzicht auf tierische Lebensmittel) schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das merkt man mittlerweile auch in der Landsberger Gastroszene. Das LT hat sich auf diversen Speisekarten umgeschaut und zwei vegane Restaurants besucht.

Schon mal probiert, ganz ohne tierische Produkte zu kochen, ohne Eier und Milch zu backen? Ob Müsli mit Mandelmilch, Weihnachtsplätzchen mit Kokosfett oder Nudeln aus Linsenmehl, die (Bio-)Supermarktregale füllen sich zunehmend mit veganen Ersatzprodukten. Geschundene Tiere, leergefischte Meere, Futtermittelskandale: Mehr und mehr Menschen wollen sich gesund ernähren, ohne die Natur über die Maßen zu strapazieren. Ob politische, moralische, ökologische oder gesundheitliche Gründe: Vegan ist der neue Trend. Vorreiterin in Sachen frischer und veganer Mittagstisch in Landsberg ist das „Macado“ gegenüber dem Stadttheater. Seit April 2017 gibt es das kleine Restaurant von Katharina Dodik. Die ausgebildete Bürokommunikationskauffrau beschäftigt sich aus gesundheitlichen Gründen seit Jahren mit veganer Ernährung. Eine genetisch bedingte, seltene Erkrankung zwang die Landsbergerin schon früh zu gesunder und frischer Kost.

Chefkoch Fabian Thanner mit der Auszubildenden Michelle Höffner im „Hellmairs“. Bild: Thorsten Jordan

Ob „raw“, ayurvedisch oder vegan – Hauptsache frisch, ist ihr Motto. Vegane Ersatzprodukte kommen ihr nicht ins Haus beziehungsweise in den Laden. Alles ist selbst gemacht. Im Macado geht es locker und lustig zu, die Chefin scherzt aus der Küche mit den Gästen. Man kennt sich. „Viele sind Stammgäste, die froh sind, in der Kleinstadt überhaupt ein gesundes, veganes Angebot zu finden.“

Heilpraktiker Karsten Tebben, 45, hebt die Männerquote an einem Montagmittag deutlich. Er lebt vegetarisch und schwärmt vor allem von der guten Qualität der „Macado“-Küche: „Viele Sachen machen nur satt, hier hat man hinterher richtig Power.“ Noch sind die Frauen bei der guten Ernährung in der Überzahl, doch es werden immer mehr Männer, betont Katharina Dodik mit Blick auf ihre Gäste. Denn: Ihre Küche würde mehr Proteine enthalten als eine Portion Fleisch mit frittierter Beilage. „Frisch und vegan ist auch gut für die Potenz,“ sagt die Unternehmerin und grinst. Auch Beate Fink-Mesch, 48, legt Wert auf gute Ernährung, doch über allem, so betont sie, stehe der Genuss. Sie hat sich gerade am Buffet bedient, das Essen wird tellerweise ausgewogen und abgerechnet. Zu Hause kocht sie vegan-vegetarisch, „also mehr vegan als vegetarisch“. Aber wie sieht es in anderen Restaurants aus?

Wer kocht vegan in Landsberg? „veggietable“ ist neu in der Landsberger Zederpassage. Inhaberin Daniela Keuchel mit einer Buchweizenbowl. Bild: Thorsten Jordan

Fabian Thanner, Küchenchef im „Hellmairs“, ist, so sagt er, erst mal offen für alles, was schmeckt. „Wir gehen auf alle Wünsche und Bedürfnisse ein.“ Vegan sei ein Trend, der immer mehr nachgefragt werde. Dementsprechend finden sich auch einige vegane Gerichte auf der „Hellmairs“-Karte. Allerdings gibt er zu bedenken, dass viele vegane Produkte weder eine gute Klimabilanz noch die von vielen geforderte Regionalität aufweisen könnten. „Es hat alles zwei Seiten“, deshalb sei Vegan auch nur ein kleiner Aspekt seiner Kochkunst.

In der italienischen Küche ist viel vegan

Alessio Parroto vom neuen „Made in Italy“ liebt die klassische italienische Küche, die seit jeher eine Vielzahl veganer sowie glutenfreier Gerichte kennt. Der 28-Jährige führt gemeinsam mit seiner Frau, der Geschäftsführerin Roberta Mastrolembo, das vor Kurzem in den Räumen des ehemaligen „Mühlbacher“ eröffnete Restaurant in der Vorderen Mühlgasse. Vegan wird zunehmend nachgefragt, bestätigt der Gastronom. Auf der Karte sei es nicht extra ausgezeichnet. Die meisten Nudelsorten, Pizzabrot, die meisten Antipasti und Suppen, Bruschetta – alles vegan, zählt Parroto auf. Dennoch kämen die meisten Gäste in erster Linie wegen der klassischen italienischen Küche.

So sieht die Buchweizenbowl aus. Bild: Thorsten Jordan

Noch sehr jung und schon jeden Mittag voll ist das „veggietable“ in der Zederpassage. Inhaberin und Köchin Daniela Keuchel, 43, ernährt sich selbst seit über vier Jahren vegan. Ausschlag gab seinerzeit ihre Sorge um den Tierschutz. Vegan kochen, findet sie ganz einfach. „Für alles gibt es eine Alternative.“ Statt Eier im Kuchen nimmt sie etwa Bananen oder Apfelmus als Bindemittel. Vor zwei Jahren hat die gelernte Bürokauffrau einen Foodtruck gekauft und ihn zunächst im Nebenerwerb mit vegetarischer und veganer Küche betrieben. Jetzt ist sie ganz glücklich mit ihrem kleinen, einladend gestalteten Restaurant.

Es gibt auch Infos über veganes Essen

Vom Frühstück über den Mittagstisch bis zum kleinen Abend-snack, vom Kaffee (mit Hafermilch) bis zum Smoothie – alles ist überwiegend vegan, ein kleiner Rest bleibt vegetarisch. Alle Produkte im Menü sind genau ausgezeichnet. Im Obergeschoss (das aus Brandschutzgründen nicht bewirtschaftet werden darf) richtet sie übrigens gerade einen „Showroom“ ein, wo man sich demnächst vor einer Regenwaldkulisse über vegane Ernährung, Klima-, Umwelt- und Tierschutz informieren kann.