Wasserwacht Penzing: Die 25-Jahr-Feier fällt ins Wasser

Das Fischerstechen wurde zum Ersatz für den Triathlon in Penzing.

Plus Die Penzinger Wasserwacht besteht seit 25 Jahren. Sie macht den Baggersee zum Anziehungspunkt. Corona erlaubt keine Feier, aber vielleicht ist doch eine Attraktion möglich.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich würden die Penzinger Wasserwachtler in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern, doch daraus wird nichts – Corona lässt keine Feier zu. Wobei: Der Gründungsvorsitzende der Gruppe hat die Hoffnung auf ein kleines Spektakel noch nicht aufgegeben.

Es war 1996, da entschlossen sich die Penzinger Wasserwachtler, ihre eigene Ortsgruppe zu gründen. „Einen Stützpunkt der Wasserwacht in Penzing gab es schon lange zuvor“, erinnert sich Johannes Erhard, der erster Vorsitzende der Penzinger Wasserwacht war und später Bürgermeister wurde.

Die Übergangslösung mit Johannes Erhard währte über zehn Jahre

Damals war er noch Jugendreferent im Gemeinderat und so hatte man ihn gebeten, sich um die Gründung zu kümmern. „Mit Kaufering hatte es damals Probleme gegeben“, erinnert sich Erhard, deshalb habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

Eigentlich wollte der spätere Bürgermeister das Amt nur bis zu den ersten ordentlichen Wahlen – die waren ein Dreivierteljahr nach der Gründung vorgesehen – übernehmen, doch wie das meist so ist: Die „Übergangslösungen“ halten meist am besten und so führte Erhard die Gruppe weit über zehn Jahre. „Die Ortsgruppe hat sich rasant entwickelt“, blickt der frühere Vorsitzende zurück. Bald war die Gruppe schon auf über 200 Mitglieder angewachsen.

Wie aus einem Ferienspaß eine Großveranstaltung wurde

Das hing sicher auch mit dem Engagement der älteren Mitglieder zusammen, vor dem Erhard größten Respekt hat. „Die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, die durchgeführt wurde, hat mich fasziniert“, erinnert er sich. Und dann waren da auch noch die Triathlons, die mit Start und Ziel am Penzinger Baggersee durchgeführt wurden.

Der Triathlon war eigentlich 2002 aus dem Ferienprogramm entstanden, erzählt Michael Geier, der nach acht Jahren vor Kurzem den Vorsitz abgegeben hatte. „Anfangs war es nur ein Kinder- und Jugendtriathlon“, blickt er zurück, doch dann kamen immer mehr Interessenten dazu und so wurde daraus ein richtiger Volkstriathlon mit bis zu 400 Teilnehmern in den besten Zeiten. „Das war nur zu stemmen, weil wir ein tolles Organisationsteam hatten“, sagt Geier rückblickend.

Der Triathlon war viele Jahre eine große Veranstaltung, die die Penzinger Wasserwacht alljährlich gestemmt hat. Bild: Julian Leitenstorfer/Archiv

Nach sieben Jahren musste eine Pause eingelegt werden: Im Landkreis hatte sich bei Neugreifenberg bei einem Radmarathon ein schweres Unglück ereignet: Ein Motorrad war in eine Gruppe Rennradfahrer gerast, dabei starben zwei Menschen, mehrere wurden verletzt. „Die Auflagen wurden danach so streng, dass wir sie nicht mehr leisten konnten“, sagt Michael Geier.

Triathlon: Aus einer Pause wurde das Ende

Aber man fand einen anderen Weg und verlegte die Radstrecke von der Straße ins umliegende Gelände um den Baggersee – der Cross-Triathlon war geboren. Und die sowohl familiäre als auch professionelle Veranstaltung lockte auch Prominenz an: Unter anderem der Ironman-Finisher Stefan Kandler war auch in Penzing am Start. Vor fünf Jahren fiel das letzte Mal der Startschuss für den Volkstriathlon. „Es hat mehrere Gründe, warum wir aufgehört haben“, sagt Geier – unter anderem standen nicht mehr alle Helfer zur Verfügung. „Aus einer Pause wurde dann das Ende.“ Aber nicht das Ende der Wasserwachtgruppe – im Gegenteil. Rund 300 Mitglieder hat diese, trotz Corona. Und die Jugendarbeit steht nach wie vor im Fokus. „Bei den Kleinsten, den Sechsjährigen, haben wir für die Schwimmkurse Wartelisten“, sagt Geier.

Auch auf Bundesebene ist die Wasserwacht erfolgreich

Der „Unterricht“ geht für die Kinder und Jugendlichen aber weit übers Schwimmen hinaus. Auch Erste Hilfe steht auf dem Plan und da haben die Penzinger schon mehrfach gezeigt, dass sie zu den Besten gehören: Bei den Wettbewerben des Jugend-Rotkreuz sorgten die Penzinger sogar einmal für richtiges Aufsehen, als sie sich für den Bundeswettbewerb qualifizierten – und dann auch gewannen.

Sorgen wenigstens die farbigen Wasserfontänen im Jubiläumsjahr der Penzinger Wasserwacht für eine Attraktion? Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Das war nicht der einzige Sieg: Beim Donauschwimmen in Neuburg an Fasching ließ sich die Gruppe immer etwas Besonderes einfallen und holte gleich mehrmals den ersten Platz. Alles Veranstaltungen, die aktuell nicht möglich sind – wie auch das Fischerstechen auf dem Penzinger Baggersee, das ein „Ersatz“ für den Triathlon geworden ist. Aber der Gründungsvorsitzende Johannes Erhard ist dennoch zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir im Herbst zumindest die leuchtenden Fontänen wieder zeigen können“ – eine andere Attraktion der erfinderischen Penzinger Wasserwachtler.

