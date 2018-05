vor 43 Min.

Wechsel im Beirat

Stadt beruft zwei neue Architekten

Sie unterstützen bei architektonischen Fragen und bei Fragen in Sachen Städtebau – die Mitglieder des Gestaltungsbeirats. Seit 2009 gibt es dieses Gremium, das aus vier Fachleuten besteht und die Stadt berät. Jetzt werden die Hälfte der Mitglieder ausgetauscht.

Ein „kontinuierlicher, aber nicht fixierter“ Wechsel ist bei der Besetzung des Gestaltungsbeirats vorgesehen. Peter Brückner und Franz Damm scheiden jetzt aus, wie im Stadtrat informiert wurde. Gleichzeitig präsentierten sich mit Prof. Dr. Birgit Kröniger, Landschaftsarchitektin aus Freising, und Architekt Johannes Berschneider (Neumarkt/Oberpfalz) die beiden Nachrücker im Gestaltungsbeirat. Der Beirat wird immer für zwei Jahre bestätigt und tagt in aller Regel fünfmal pro Jahr. Die nächsten Projekte sind Wohnbauvorhaben in der Staufenstraße, am Reischer Talweg oder in der Pfettenstraße. (wimd)