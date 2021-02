vor 4 Min.

Weg bleibt gesperrt

Die Arbeiten bei Pitzling gehen weiter. Was die Stadtwerke dort vorhaben

Ab dem heutigen Montag gehen die Arbeiten an den Versorgungsleitungen für Trinkwasser und Strom in der Teufelsküche bei Pitzling weiter. „Ein großer Teil der neuen Wasserleitung ist schon fertig. Bevor wir sie in das Trinkwassernetz einbinden, desinfizieren wir noch die neu verlegten Rohre“, sagt Markus Katzmeier von den Stadtwerken Landsberg.

Ende November haben die Stadtwerke mit den Arbeiten an den Versorgungsnetzen für Trinkwasser und Strom im Ortsteil Pitzling begonnen. Wegen der niedrigen Temperaturen und des Schneefalls wurden die Arbeiten Mitte Dezember unterbrochen. Jetzt erlauben es die Temperaturen, die Leitungen im Fußweg zwischen Gaststätte Teufelsküche und Stausee bis zur Quellfassung Nord zu verlegen, heißt es in einer Pressemeldung.

Über die Wassergewinnungsanlage Teufelsküche wird mehr als die Hälfte der Landsberger mit Trinkwasser versorgt. Das Wasser aus zwei Quellen wird mit Pumpen in den Hochbehälter Pitzling gefördert. „Wir graben noch 200 Meter bis zur Stauanlage Teufelsküche und bringen dort Leerrohre für Stromkabel ein. Sie sind für später geplante Instandsetzungs- und Unterhaltarbeiten erforderlich“, sagt Markus Katzmeier. Wenn das Wetter so bleibt, könnten die Arbeiten in rund vier Wochen beendet sein.

Bis dahin sind die Wege zwischen Gaststätte und Stausee weiter gesperrt. Der Spazier- und Wanderweg und die Uferstraße am Lech seien frei, würden aber gelegentlich von Baufahrzeugen befahren. (lt)

