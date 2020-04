Wegen Corona: Den Physios fehlen die Patienten

Plus Physiotherapeuten dürfen derzeit nur einen bestimmten Personenkreis behandeln. Der Arbeitsalltag in den Praxen im Landkreis Landsberg sieht deshalb ganz anders aus.

Nicht jeder, der sich derzeit von einem Physiotherapeuten behandeln lassen will, hat ein Recht darauf. „Wir sind offen für Notfälle“, sagt Ina Ring, Chefin der „Praxis für Physiotherapie und Massage“ in Landsberg. Und so klagen die Physiopraxen im Landkreis über fehlende Patienten und schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. So sieht der Arbeitsalltag momentan für die Therapeuten aus.

Notfälle, das sind beispielsweise die Nachbehandlung von frisch Operierten und Rehamaßnahmen von Akutpatienten. Letzteres sind Verunfallte. Alle aufschiebbaren Operationen, die möglicherweise nach dem Krankenhausaufenthalt physiotherapeutisch behandelt werden müssen, finden derzeit nicht statt. Für eine Praxis wie die von Ina Ring bedeutet das wesentlich weniger Arbeit und einen großen finanziellen Einbruch. „Wir sind von 100 auf rund 15 Prozent heruntergefahren“, sagt die Therapeutin. Die Praxis sei zwar normal geöffnet, „seit diesem Monat haben wir aber Kurzarbeit angemeldet“.

Physiotherapeutin Ina Ring aus Landberg zeigt einer Patientin Übungen. Bild: Julian Leitenstorfer

Termine können angesichts der ständig wechselnden Vorschriften und weiterer Unwägbarkeiten wie Krankheit nur nach nochmaliger Nachfrage abgehalten werden. „Behandlungen werden mit genügend Abstand durchgeführt.“ Das bedeutet, dass in Rings Praxis höchstens jeder zweite Behandlungsraum belegt wird. „Wir Therapeuten arbeiten natürlich mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln für die Hände.“ Nach jedem Patienten werde die Liege und alles, was in irgendeiner Weise berührt worden war, desinfiziert. „Alle vom Robert-Koch- Institut vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen werden eingehalten.“

Beim kleinsten Anzeichen wird der Termin abgesagt

Bei der Physiotherapie Kaufering in der Viktor-Frankl-Straße 22 läuft der Betrieb ähnlich. „Unsere Rezeption bleibt besetzt“, sagt Heidi Amrhein, die gemeinsam mit Lisa Krabiell die Praxis als GbR betreibt. Auch dort werden alle Hygienevorschriften eingehalten. Behandelt werden Notfälle, laut Amrhein sind das auch Personen, bei denen sich der Allgemeinzustand verschlechtert, wenn längere Zeit ausgesetzt wird. Dazu kommen Operierte, bei denen eine Nachbehandlung dringend notwendig ist. „Nummer drei sind Fälle für Lymphdrainage.“ Diese müsse unbedingt und fortlaufend durchgeführt werden.

Und die vierte Personengruppe sind auf den Rollstuhl angewiesene Menschen. Laut Therapeutin gehören dazu beispielsweise MS-Kranke oder Schlaganfallpatienten. „Für Patienten gilt als Wichtigstes: Bei dem kleinsten Anzeichen von Krankheit muss der Termin abgesagt werden“, so Amrhein. In der Kauferinger Praxis werden die Behandlungstermine ebenfalls so auseinandergezogen, dass sich möglichst wenige Patienten gleichzeitig in den Räumen aufhalten und so der größtmögliche Abstand eingehalten werden kann. „Wir arbeiten selbstverständlich mit Mundschutz, erwarten einen solchen aber auch von unseren Patienten.“ Wer keinen eigenen Mundschutz mitbringt, wird in der Praxis mit einem ausgestattet.

Jeder Patient muss auch Mundschutz tragen

Auch in Kaufering seien die Einnahmen eingebrochen. „Wir verzeichnen derzeit maximal zehn Prozent des üblichen Verdiensts“, sagt Heidi Amrhein. Auch hier ist Kurzarbeit angemeldet. Und noch eine Besonderheit gebe es: „Wir sind Heilmittelerbringer, das bedeutet, dass Leistungen teilweise über die Krankenkassen abgerechnet werden.“ Bis von dort Geld fließt, dauere es in der Regel bis zu sechs Wochen. „Wir spüren unser finanzielles Loch im Juni“, so Amrhein. „Jetzt können wir noch mit den Einnahmen des ersten Quartals arbeiten, im Juni kommt dann der Einbruch.“ Besonders blöd: Finanzielle Soforthilfen, die auch eine Physiopraxis bei akuter Notlage helfen könnten, können bis 31. Mai beantragt werden.