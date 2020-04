vor 18 Min.

Wegen Corona: Polizei löst einzelne Gruppen von Personen auf

Auch an diesem Wochenende blieb es auf den Straßen und Plätzen in Landsberg und im Landkreis ruhig. So sah es am Samstagmittag am Hauptplatz aus.

Im Landkreis Landsberg werden weiterhin nur einzelne Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen gemeldet. Der Verkauf von Eis sorgt in den Sozialen Medien für eine heiße Debatte.

Von Gerald Modlinger

Auch am sonnigen Palmsonntagswochenende haben sich die allermeisten Menschen offenbar an die wegen Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen gehalten. Die Landsberger Polizei berichtete am Sonntagvormittag lediglich von einzelnen Verstößen.

Das schöne Wetter nutzten einige Personen, um sich auf öffentlichen Straßen und Plätzen ohne triftigen Grund zu treffen, sei es verabredet oder durch ein zufälliges Aufeinandertreffen, hieß es von der Polizei. Auch im privaten Bereich habe es auf Balkonen und in Gärten einige solcher kleiner Ansammlungen von drei oder vier Personen gegeben, die nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören. An einer Tankstelle sei ebenfalls eine solche Personengruppe aufgelöst worden. Teilweise werden deswegen auch Bußgelder verhängt. Bemerkt worden seien diese Treffen zum einen durch Streifentätigkeit, aber auch durch Anrufe bei der Polizei, hieß es von der Inspektion auf Nachfrage.

Wie sieht es mit Eis und Pizza aus?

Für einige lebhafte Debatten in den sozialen Medien wie Facebook sorgte am Samstag die Besucherdichte auf dem Wochenmarkt auf dem Landsberger Hauptplatz und der Umstand, dass Eis verkauft wurde, das dann von Passanten verzehrt wurde. Hier gilt laut Polizei, dass Eis ver- und gekauft und auch unterwegs verzehrt werden kann, anders sehe es jedoch aus, wenn dieses Eis ebenso wie eine Pizza auf einer Parkbank verzehrt werde. Denn das Sitzen auf einer Parkbank sei nach den geltenden Regeln kein triftiger Grund, um das Haus zu verlassen, der Kauf von Lebensmitteln hingegen schon.

Die Polizei in Dießen machte keine Angaben dazu, inwieweit die Ausgangsbeschränkungen in ihrem Dienstbereich eingehalten wurden und verwies auf das Polizeipräsidium in Ingolstadt. Dort, so die Information der Pressestelle, werde voraussichtlich am Montag eine Wochenendbilanz bekannt gegeben.

Eine Demonstration auf dem Hauptplatz

Auf dem Landsberger Hauptplatz gab es am Samstag auch eine Ein-Personen-Demo: Eine Frau hielt ein rotes Schild, auf dem die Forderung „Exit Corona Jetzt Unverzüglich Sofort“ zu lesen war.

