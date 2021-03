vor 34 Min.

Wegen einer Führung vergaß sie den Hochzeitstag

Erika Hartmann führt seit über 30 Jahren Gäste durch Landsberg. Jetzt feierte sie ihren 80. Geburtstag. Im Gespräch mit dem

Von Dagmar Kübler

Seit 32 Jahren führt Erika Hartmann Gäste durch Landsberg. Nun wurde eine der dienstältesten Stadtführerinnen 80 Jahre alt – und gleichzeitig durch die Corona-Beschränkungen arbeitslos. „Im Juli 2020 habe ich die letzte Stadtführung gemacht“, erinnert sich Hartmann, die sich an ihrem Jubeltag sehr guter Gesundheit und Vitalität erfreut.

So sehr sie die Stadtführungen auch geliebt hat, so sehr, wie sie immer dachte, fehlen sie ihr nun gar nicht. Bei rund 100 Führungen im Jahr hat Hartmann unzähligen Gästen die historische Altstadt mit ihren Gassen, mittelalterlichen Häusern, Türmen und Kirchen gezeigt. War Hochsaison, durchquerte sie sogar zwei bis drei Mal täglich mit wechselnden Gruppen die Innenstadt, bergauf, bergab. Alte Bergstraße, Bayertor, Jungfernsprungturm, da kommen nicht nur Kilometer, sondern auch einige Höhenmeter zusammen, das hält schlank und fit, wie man heute noch sieht.

Die frei gewordene Zeit ist ihr nun lieb geworden, gerne beobachtet sie die Vögel am Futterhaus an der Terrasse und genießt ihre große Familie – Hartmann hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Ganz besonders freut sie sich darauf, bald wieder an den Ammersee zum Schwimmen zu fahren und so oft wie möglich an den Ausfahrten des Historischen Vereins teilzunehmen. „ Corona“ hat beschleunigt, was sich bereits abgezeichnet hat. „In den letzten Jahren habe ich die Führungstermine schon etwas eingeschränkt und habe auch keine Abendführungen mehr übernommen“, so Hartmann. So ganz gelang das jedoch nicht, denn oftmals musste sie einspringen, wenn andere Führer bereits gebucht waren oder keine Zeit hatten. Künftig will sie zwar nicht ganz aufhören, doch deutlich kürzertreten.

Unzähligen Gästen, darunter auch viele „Einheimische“, ist Erika Hartmann bekannt von der wohl beliebtesten Stadtführung, der Wirtshausführung, die sie zusammen mit Mechthild Huber von 1989 bis 2011 anbot. Die Gäste lernten dabei fünf Wirtschaften und zahlreiche „Schmankerln“ wie Brotsuppe und Schmalzbrot kennen, und natürlich durfte auch ein bayerischer Gerstensaft nicht fehlen, das Ganze humorvoll angerichtet. Los ging es vom Stüberl im Bayertor die Alte Bergstraße hinunter zu „Alt Landsberg“ und „Heidi im Gewölb“, hinüber zum Schlossberg zum „Franky“, dort hinab in den Schlossbergkeller, weiter über das Hexenviertel zum Gasthaus Mohren, ins „Schafbräu“ im Hinteranger oder zum „Trödler“ in der Hinteren Mühlgasse. „Oft saßen wir mit den Gästen noch gemütlich zusammen bis um Mitternacht“, erinnert sich die gebürtige Fränkin gerne an die lustigen Zeiten.

1966 kam Erika Hartmann von Bamberg nach Landsberg und arbeitete bis 1973 in der Verwaltung der Pflugfabrik. Kam Besuch aus ihrer Heimatstadt, zeigte sie diesem mit Freude ihre neue Heimat. Auf die Idee, Stadtführerin zu werden, brachte sie Sepp Wörsching, ein Freund ihres Mannes Peter. Damals leitete das Tourismusbüro noch Georg Epple, der spätere Bürgermeister von Apfeldorf. Vieles schaute sie sich bei Führungen ihrer Kolleginnen Mechthild Huber und Annemarie Fichte ab und bildete sich selbst weiter, vor allem mit Büchern zur Stadtgeschichte von Dr. Anton Huber und Anton Lichtenstern und natürlich den „Bibeln“ der Stadtführer, den vier schweren Bänden von Dr. Dagmar Dietrich. Hartmann, die auch Gründungsmitglied des Landsberger Gästeführer Vereins war und damit Stadtführungen sowohl für den Verein als auch für die Stadt Landsberg übernahm, liebte ihre Tätigkeit so sehr, dass sie einmal sogar ihren silbernen Hochzeitstag vergaß. Doch ihre Kollegin Sieglinde Soyer hatte daran gedacht: Sie platzierte kurzerhand den versetzten Ehemann im „Trödler“ und als die Stadtführung dort endete, spielte sie den Hochzeitsmarsch für die beiden auf und überreichte einen Blumenstrauß.

„Ich hab mein Geld auf der Straß’ verdient“, sagt Erika Hartmann mit einem Augenzwinkern – gerade dieser Humor ist es, der ihre Gäste immer wiederkehren lässt. Doch einmal bescherte er ihr auch ein Fettnäpfchen, denn als Hartmann einst am Schmalzturm stand, auf die Kanonenkugel unter dem ehemaligen Bürgermeisterzimmer zeigte, die bekanntlich von den Franzosen abgeschossen wurde, und ihren Gästen erklärte: „Das ist die ruhige Kugel, die unser Oberbürgermeister schiebt“, stand ausgerechnet dieser in Gestalt von Franz Xaver Rößle hinter ihr – und amüsierte sich köstlich.

