01.03.2021

Wegge will für die SPD in den Bundestag

Carmen Wegge will im Wahlkreis Starnberg-Landsberg-Germering für die SPD in den Bundestag einziehen.

Juristin aus München soll für Wahlkreis Starnberg-Landsberg-Germering antreten

In einer Online-Aufstellungskonferenz hat die SPD im Wahlkreis 224 Starnberg-Landsberg-Germering entschieden, dass sie mit Carmen Wegge in den Wahlkampf um ein Bundestagsmandat zieht. Am 26. September ist Bundestagswahl. Die 31-jährige Juristin Carmen Wegge aus München ist seit 2013 in der SPD aktiv und engagiert sich seither auf vielen Ebenen. Bei den Jusos Bayern, der Jugendorganisation der SPD, ist sie stellvertretende Landesvorsitzende und vertritt ab April die Jusos im Vorstand der Bayern-SPD. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Parteiintern fiel sie vor allem durch ihr Engagement gegen das Polizeiaufgabengesetz auf. Sie reichte zum Beispiel als eine der Initiatoren Verfassungsklage ein, über die allerdings noch immer nicht entschieden wurde. In ihrer Rede erwies sich Wegge nicht nur als Expertin in den Bereichen Innen- und Sicherheitspolitik, sondern kämpfte auch für die Gleichstellung aller Geschlechter. Als junge Mutter einer zwei Monate alten Tochter sei es für sie ein Herzensthema zu zeigen, dass es sich lohnt, für politische Ziele zu kämpfen.

Sie sei auch mit einem kleinen Kind in der Lage, erfolgreich für sozialdemokratische Inhalte zu arbeiten. In ihrer Rede machte sie deutlich, dass sie auch gegen Rassismus und Rechtsextremismus kämpft. Wegge, seit ihrer Jugend als Poetry-Slammerin aktiv, betonte in ihrer Rede, dass sie sich sehr für die Themen Kunst und Kultur einsetze. In den eigenen Reihen erfreute sich Carmen Wegge großer Beliebtheit und konnte in der Online-Vorabstimmung 90 Prozent der Stimmen der 51 Delegierten für sich gewinnen. Wegge freut sich sehr auf die kommenden Monate und sieht ihre Aufgabe darin, „mutig für unsere sozialdemokratischen Inhalte zu kämpfen“. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Bundeswahlkreisvorstand, der ebenfalls in der Sitzung gewählt wurde. Der Bundeswahlkreis-Vorsitzende Felix Büchner aus Fuchstal zeigte sich ebenfalls hoch motiviert und betonte: „Ich werde alles dafür tun, dass wir mit Carmen Wegge durch ihre Stärke erfolgreich sein werden.“ Über Wegge sagt er: „Wenn ich mir eine Kandidatin backen könnte, wäre das Carmen.“

In Wegges Bundeswahlkreis-Vorstand sind außerdem Julia Ney (Gauting), Maximilian Hermenau ( Germering), Markus Noack (Dießen), Hannelore Baur (Dießen), Christiane Kern (Tutzing), Andreas Schöpf (Gilching), Johannes Landendinger (Germering) und Nico Wunderle (Pöcking) tätig und freuen sich auf einen erfolgreichen Wahlkampf. Nach der Versammlung war es Aufgabe der Delegierten, die Online-Abstimmung per Briefwahl zu bestätigen. Die offizielle Bestätigung der Wahlergebnisse ist für den heutigen 1. März geplant. (lt)

