vor 36 Min.

Weidezaun beschädigt: Rinder büchsen aus

Offenbar hat es ein Unbekannter in Dießen auf eine ganz bestimmte Kuhweide abgesehen. Erneut wurde der Elektrozaun gekappt.

Bereits am Sonntag stellte eine 53-jährige Landwirtin aus Weilheim fest, dass der Elektrozaun an ihrer Weide an der Rotter Straße in Dießen gekappt worden war. Dadurch kamen Jungrinder frei, die aber eingefangen werden konnten. Der Zaun wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen (Telefon 08807/9211-0). (lt)

